La Cursa dels Nassos, més ràpida i il·luminada que mai

En els seus orígens, els participants en la Sant Silvestre de Sao Paulo, la pionera el 1925, portaven torxes per il·luminar la nit de la gran urbs brasilera. Inspirats en la prova primigènia, una de les novetats de la Cursa dels Nassos de Barcelona és que els corredors podran creuar la línia de meta amb un llum LED que se'ls lliurarà un quilòmetre abans de l'arribada. El final de festa estarà amenitzat per un espectacle làser d'il·luminació. La cita barcelonina, amb més d'11.300 inscrits, és la més multitudinària i la de més nivell de les desenes que s'organitzen arreu del país per tancar l'any corrent. Les altres proves de referència, i que també figuren en el calendari de la Federació Catalana d'Atletisme, són la Sant Silvestre del Masnou, la més antiga i que des de fa alguns anys s'avança al dia de Sant Esteve, i la Sant Silvestre Barcelonesa-Sant Cugat, que també té un cartell de gran nivell.

La Cursa dels Nassos de Barcelona va estretament lligada a un dels fondistes catalans més destacats dels últims temps, Carles Castillejo. L'atleta rubinenc ja hi ha guanyat cinc vegades, té el rècord del circuit (28:29) i tornarà a ser un dels grans favorits per arribar vencedor al carrer Selva de Mar amb plaça Ramon Calsina, on està ubicada tant la sortida com la línia de meta. Castillejo ja va tancar l'etapa d'atleta d'elit, però es manté en molt bona forma i tenia marcades en vermell dues proves en aquest inici de temporada: la Cursa dels Nassos i la mitja marató de Granollers, el 5 de febrer que ve. Més enllà del favoritisme de Castillejo, des de la nova organització, la Sansi, també s'ha mirat que la prova tingui un alt nivell competitiu i bona mostra en són els onze corredors que el curs passat van trencar la barrera dels 30 minuts en els 10 km. Seguint aquesta línia, a més de fer petits retocs al trajecte per fer-la encara més ràpida, també hi haurà fondistes de gran nivell, com ara Marc Alcalà, Abdelaziz Merzougui, Mourad El Bannouri i Ibrahim Ezzaydouni, entre molts altres. Entre les dones, absent per lesió la cinc vegades vencedora Lídia Rodríguez, sobresurten els noms de Salima Charki, Laia Andreu, Marta Galimany, Meritxell Soler i Míriam Ortíz.

La 18a Sant Silvestre Barcelonesa, que per setena vegada es disputa a Sant Cugat del Vallès, tindrà prop de 2.500 participants, entre els quals destaquen els dominadors de les últimes edicions, Jaume Leiva i Omar Oughzif, a més de la incombustible Jacqueline Martín.