Martín, el seleccionador espanyol de Barcelona 2018

El barceloní David Martín farà 40 anys el 2 de gener i enguany ha rebut un regal anticipadament, el càrrec de seleccionador espanyol masculí de waterpolo, i d'aquesta manera substituirà el també català Gabi Hernández, a qui la Federació Espanyola de Natació (FEN) ha decidit no mantenir en el càrrec, al qual va accedir fa gairebé tres anys. Aquest és un dels principals canvis del nou organigrama tècnic de la FEN, que ahir, un mes i mig després de les eleccions a la presidència, es va confirmar. El vallesà Rafa Aguilar continuarà de director tècnic i Miki Oca de seleccionador femení.

Martín es va retirar el 2013 després d'haver aconseguit la medalla de bronze en la final a quatre de la lliga de campions amb l'Atlètic Barceloneta, el seu club de tota la vida, en vèncer el Partizan a Belgrad, i després de més de vint anys plens de títols en què va guanyar totes les competicions de clubs possibles en l'àmbit estatal. El currículum el completa amb els èxits amb Espanya: una medalla de plata (Roma, 2009) i una de bronze (Melbourne, 2007) en un mundial, la medalla de bronze en l'europeu de Belgrad del 2006 i dues participacions en els Jocs Olímpics, entre d'altres. Des que va penjar el casquet ha treballat en funcions tècniques: exercint de segon entrenador de l'Atlètic Barceloneta, amb qui va guanyar la lliga de campions (2014); d'ajudant de Rafa Aguilar durant el mundial de Barcelona del 2013, i de seleccionador juvenil espanyol, i va conduir l'equip al subcampionat del món el 2014. Fa poc va ser nomenat director tècnic de la federació catalana, una tasca que ara per ara compaginarà.

Martín, que en principi té contracte per dos anys amb possibilitats d'ampliar-lo dos anys més d'acord amb la nova política de la FEN, tindrà el campionat d'Europa de Barcelona del 2018 com la fita més rellevant. “És un esdeveniment important i sóc conscient que hem d'estar a l'altura, no cal que ningú em posi més pressió”, va explicar el nou seleccionador, i hi va afegir que la intenció inicial és “començar a incloure peces noves per impulsar un relleu natural i progressiu”. També va destacar la necessitat que els clubs participin en competicions europees perquè els jugadors acumulin experiència en tornejos d'alta exigència i puguin créixer i desenvolupar-se.

El camí d'Hernández