L'Esportiu arriba avui als 15 anys plenament consolidat com a únic diari esportiu en català, satisfet pel camí recorregut però amb la mirada clavada en el futur, que es presenta apassionant, carregat de reptes tant per al diari com per a l'esport català i per al país.

El trajecte fet des d'aquell 2 de gener del 2002 en què va sortir al carrer el primer exemplar imprès d'El 9 Esportiu de Catalunya fins avui no ha estat planer. Ningú va dir que ho seria. Però, després de 5.421 números, l'editora es pot sentir orgullosa de com s'han superat les dificultats, agraïda a tots els que han aportat el seu esforç per arribar fins al quinzè aniversari i, sobretot, il·lusionada en les possibilitats que s'obren de cara al futur com a projecte periodístic que vol reflectir i participar de la gran potència esportiva que atresora Catalunya.

Pensat i escrit en català

Durant aquests 15 anys, el diari ha canviat de nom, d'empresa editora, de socis, de locals, de format, de disseny, de sistema de distribució i de director, però ha procurat mantenir-se fidel des del primer dia a la idea amb què va ser concebut, que es pot condensar en una frase: fer bon periodisme esportiu pensat i escrit en català. El català no és només el vehicle d'expressió, sinó, sobretot, un marc de referència, fet que remarca la singularitat respecte de la resta de premsa esportiva que s'edita a Catalunya. El diari ha estat sempre al costat de les seleccions esportives catalanes i ha aplaudit que s'hagin creat, o revifat, estructures d'estat en l'àmbit de l'esport. Per això s'ha posicionat sense embuts a favor de la independència de Catalunya com a únic camí per al ple reconeixement de l'esport català en l'àmbit internacional.

Amb El Punt Avui