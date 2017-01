“Entreno menys, estic mig jubilat”, va dir Carles Castillejo (Barcelona, 1978) tot just després d'aconseguir el seu sisè triomf en la Cursa dels Nassos. La prova, en la seva divuitena edició, va superar el rècord de participants inscrits en la primera ocasió que l'organitzava el club de Josep Lluís Blanco, La Sansi: 11.383. Dels 9.748 que van prendre la sortida, a 12 graus de temperatura, 11 van baixar dels 30 minuts en el deu mil, com l'any abans. El més ràpid va ser el campió estatal de marató, que va córrer 15 segons per sobre el rècord de la prova que ell mateix havia establert el 2012 en el quart dels seus sis triomfs. El primer va ser el 2004, i l'any passat va assolir el cinquè. Castillejo va fer un temps de 28:44 i després de “patir molt a la Diagonal” va poder gestionar el seu petit avantatge al final. Retirat de l'atletisme professional després dels Jocs de Rio, en la que va ser la seva quarta presència olímpica, el barceloní es manté actiu pel que fa a entrenaments i, amb la de la Cursa del Nassos, enllaça victòries a la Behobia-Sant Sebastià, la Cursa del Circuit de Catalunya i la prova open de la Jean Bouin en la seva condició de mig jubilat. De moment, ja és l'home de les dues mans en la cita que tanca el calendari esportiu a Barcelona. Marta Galimany, tercera el 2015, va inscriure el seu nom en el palmarès de la prova per primer cop. La corredora del Barça va imposar un ritme molt fort des de l'inici i només la vallesana Laia Andreu la va poder seguir en primera instància.

En la Sant Silvestre Barcelonesa, que es va fer a Sant Cugat per sisè cop amb més de 2.000 corredors, la victòria va ser per a Omar Oughzif, amb un temps de 31:06. Otmane Btaimi i Khalid Oughzif van ser segon i tercer, amb 31:33 i 32:08. El marroquí Younes Kniya va ser el primer a creuar la línia d'arribada, però corria fora de competició en aplicació de la normativa de la RFEA perquè no tenia llicència ni a nivell català ni a nivell estatal. En la categoria femenina va passar el mateix amb la britànica Jenny Spink; Jacqueline Martín (FC Barcelona), segona a la línia d'arribada, es va adjudicar el triomf amb gairebé un minut d'avantatge respecte a la vencedora de l'any passat, Bàrbara Ramon (AA Catalunya). Laura Bel va ser tercera amb 36:19.