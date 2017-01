El volen ‘desjubilar'

L'atleta Carles Castillejo (Adidas) va anunciar la seva retirada de l'atletisme professional després de la marató dels Jocs Olímpics a Rio de Janeiro. Després de guanyar dissabte la seva sisena Cursa dels Nassos va refermar la seva condició de “mig jubilat” com a atleta internacional, però les coses poden canviar aquest 2017. El fondista va reconèixer ahir que el director tècnic en funcions de la federació espanyola, Ramon Cid, ja l'ha sondejat per formar part de l'equip espanyol per al mundial de cros. “En cap cas no és el meu objectiu i, de fet, no sé si aniré al campionat d'Espanya, però si el circuit és bo per a mi i quedo entre els primers, per què hauria de renunciar a anar al mundial?”

Tot i que Castillejo fa ara mateix d'entrenador d'atletes internacionals i d'atletes amateurs, gestiona el seu propi club, fa activitats de promoció per a la seva marca i fins i tot va negociar la contractació dels atletes a la Jean Bouin, encara parla per deformació professional com un atleta plenament en actiu: “L'objectiu del 2017 és el campionat d'Espanya de mitja marató, que es farà a Granollers coincidint amb la prova internacional, que per a mi sempre serà una cursa especial.”

Des del setembre Castillejo ha guanyat les curses de la Mercè, la mataró del Mediterrani, la cursa dels Bombers, la Behobia-Sant Sebastià, la cursa Open de la Jean Bouin, la cursa del RACC i la Cursa dels Nassos, sense oblidar el segon lloc en la cursa dels Bombers, només superat pel campió europeu Ilias Fifa. “Són molt bons resultats, algunes en proves amateurs contra rivals de menys nivell, però cada vegada em costa més, i ho vaig notar sobretot dissabte; els 10 km se'm van fer molt llargs”, reconeix Castillejo, que es va sorprendre molt per la marca a la cursa dels Bombers (28:59) i el triomf en la Behobia, l'única cursa de més de 10 km que ha fet. “S'ha de notar –afegeix– que m'entreno menys i ho noto, tinc més crisis que abans.”

D'atleta a entrenador