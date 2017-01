La vàlua d'Adel i de Raquel González

Raquel González va fer, el 23 de juliol, la millor actuació d'una atleta femenina en l'àmbit estatal el 2016. La mataronina va ser proclamada campiona estatal dels 10.000 marxa amb rècord inclòs, 42:14.12 –li va servir per encapçalar el rànquing mundial–. És la conclusió que es desprèn de la Taula Hongaresa, un barem que associa a cada prova i els seus temps uns punts a partir dels quals s'estableix un rànquing. La segona va ser, aquell mateix dia, el 42:35.69 de la marxadora de Viladecans Beatriz Pascual, plata en aquella cursa darrera de la blaugrana. Ruth Beitia completa el podi femení de l'any passat a l'Estat amb l'1,98 metres en salt d'altura. La banyolina Esther Guerrero és la tercera millor catalana (dotzena estatal) de l'any amb el seu 2:01.20 en els 800 el dia de Sant Joan, quan va aconseguir la classificació per a l'Europeu, a Madrid amb la millor marca catalana de tots els temps.

En homes, el cubà amb passaport espanyol Orlando Ortega lidera el rànquing amb el 13.04 dels 110 tanques, rècord estatal. Els marxadors Miguel Ángel López i Álvaro Martín són segon i tercer per les seves actuacions en els 10 i 20 quilòmetres per davant de Bruno Hortelano (200 m), quart a quatre punts de Martín. Adel Mechaal és setè pel seu 3:35.24 en els 1.500. El palamosí els va fer en el Míting de Barcelona el 30 de juny i va aconseguir la mínima per als Jocs algunes setmanes després d'haver aconseguit la dels 5.000 a Huelva; en la cursa que Ilias Fifa va fer la desena millor actuació: 13:11.83, millor marca de l'any a Europa llavors.