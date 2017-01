“El futur de l'handbol català pot ser molt maco”

Josep Puigrodon ha assumit el repte de presentar-se a les eleccions de la Federació Catalana d'Handbol. Fins ara n'era el vicepresident però, després de la renúncia de Tomàs Moral a tornar-se a presentar, ha decidit fer un pas endavant. Si guanya les eleccions –l'exporter internacional Jaume Fort també ha dit que es presentarà–, una de les prioritats de Puigrodon serà continuar la línia dels tres últims anys en l'àmbit econòmic, en què s'ha aconseguit treure la federació d'una situació límit que gairebé l'aboca a la desaparició: “El nostre objectiu és preservar el que s'ha aconseguit en l'handbol català els últims anys i que no quedi afectat pel concurs de creditors en què estem immersos. Això és fonamental, i continuarem enfocant les coses com ho hem fet fins ara, amb seriositat i mà ferma, vigilant molt la despesa perquè la federació tiri endavant i pugui superar els set anys que ens queden de concurs de creditors.”

La situació més relaxada que viu la federació catalana permetria assumir diversos reptes esportius que Puigrodon porta en el seu programa: “Considerem l'entrada d'un director tècnic a la federació. Amb els pocs recursos que hem tingut fins ara no ha pogut ser.” Els ingressos per encarar aquesta inversió sortiran de l'estalvi que la federació catalana tindrà en el proper exercici: “Podrem disposar dels recursos que s'han destinat als actes de celebració dels 75 anys de la federació catalana i dels que no ens gastarem de la presidència executiva que cobrava fins ara Tomàs Moral. Tots aquests diners es dedicarien íntegrament al pla de promoció de l'handbol de base.” L'objectiu de Puigrodon és promoure l'handbol de manera específica a cada territori. “Els problemes no són els mateixos a Girona que a Tarragona. S'abordaria la qüestió des de perspectives diferents.”

Malgrat els problemes econòmics que ha tingut la federació des de l'arribada de la crisi –i específicament pel contracte amb l'Ajuntament de Cerdanyola–, Puigrodon considera que l'handbol català viu un bon moment: “L'handbol català ha crescut molt els deu últims anys. Hem passat de cent equips i escaig a més de cinc-cents malgrat les circumstàncies que hi ha hagut. Ara que les circumstàncies ens són més favorables, pensem que el futur pot ser molt maco. Però s'han de vigilar les despeses i gastar amb molt sentit crític.”

L'handbol femení també serà un àmbit fonamental de la seva candidatura: “El programa de tecnificació de l'handbol femení ha estat un èxit aquests últims deu anys, i això ha permès multiplicar el nombre de practicants. Preparem millores en els programes de formació i canviarem tota la promoció.”

Per acabar, Puigrodon també es mostra sensible a la conjuntura política que viu Catalunya i no amaga que li agradaria veure les seleccions catalanes participant en les competicions oficials: “Estaria molt bé, però no ens correspon a nosaltres decidir-ho, sinó al poble de Catalunya. Serà ell qui decidirà cap a on vol anar i si vol esdevenir un estat independent. I si ho aconsegueix tindrà la federació al seu costat.”