El millor regal de Reis d'Anna Pujol

Rebre la trucada de l'equip de referència a l'Estat en ciclisme femení, el Bizkaia Durango. És el que Anna Pujol (Terrassa, 1990) va qualificar com el millor regal de Reis, un fitxatge difícil d'imaginar fa tot just dos anys quan va tornar a la competició “per orgull” el 2015, després d'un parèntesi durant el qual agafava la bicicleta per “sortir a passejar”. Germana del també professional Òscar Pujol –acaba de renovar per l'Ukyo japonès, amb el qual va aconseguir quatre victòries en el calendari UCI, Volta al Japó inclosa– i filla de l'exprofessional i ara mecànic i assistent de l'Astana, Joan; la seva vida ha girat sempre entorn del ciclisme.

“El vincle sempre hi ha estat, i encara que estigués uns anys sense agafar la bici, sempre sortia un parell de cops fins que fa dos anys me'n van entrar ganes, ho vaig dir a casa i no s'ho van prendre seriosament, per això he tornat per orgull”, explica. La seva progressió ha estat fulgurant i aquest any ja va córrer la darrera cursa de la Women's World Tour, la Madrid Challenge by La Vuelta, amb la selecció estatal i va acabar en el Top 10 en proves del calendari basc. “He complert dos somnis que no vull deixar escapar”, va destacar la vallesana, establerta a Valladolid des de petita quan la seva família s'hi va traslladar.

Llamas, la revelació