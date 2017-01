Pressió pel finançament del CAR i de Tarragona 2018

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, va tenir ahir la primera trobada bilateral a Madrid amb el nou president del Consell Superior d'Esports, José Ramón Lete, al qual va plantejar i lliurar per escrit una llista de les principals necessitats de l'esport català, començant pel finançament del centre d'alt rendiment (CAR) de Sant Cugat i pels Jocs del Mediterrani de Tarragona, ajornats fins al 2018. El govern espanyol ha anat acumulant impagaments sistemàtics de mig milió per any al CAR i haurà d'assignar més de 12 milions en el pressupost general per als Jocs si no vol evitar-ne la suspensió definitiva.

Figueras, que va reconèixer un tarannà més “conciliador” en Lete que en el seu predecessor –Miguel Cardenal–, també va recordar altres greuges, prioritats i necessitats de l'esport català, més enllà que els dos governs defensin polítiques contraposades. Així, li va recordar que convindria que el Tribunal Constitucional no tombés la llei de professionals de l'esport; que el govern espanyol derogués la llicència única –Lete s'hi oposava quan era el secretari de l'Esport a Galícia–; que s'aturessin les inspeccions fiscals als clubs modestos i s'aprovés una llei que resolgués aquest problema; la creació d'un IVA reduït, i l'impuls d'una llei de mecenatge.

Figueras també li va demanar col·laboració econòmica i institucional per a les celebracions que es puguin fer dels 25 anys dels Jocs de Barcelona i per a esdeveniments esportius que es faran a Barcelona els pròxims anys, com ara els World Roller Games, el mundial de pilota i el campionat d'Europa de waterpolo. També li va recordar que el govern català està disposat a donar suport a una candidatura per als Jocs d'Hivern de Barcelona-Pirineu i li va reclamar la signatura del conveni antidopatge que hi ha pendent entre els dos governs.

“Sabem que la situació política no és fàcil, però hi haurà línia directa per resoldre qualsevol situació que pugui beneficiar l'esport”, va assenyalar Figueras, que va convidar Lete a visitar el CAR.