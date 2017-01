El Barça, una selecció mundial

El campionat del món d'handbol comença dimecres a França i, com en tots els grans campionats internacionals, el FC Barcelona Lassa tornarà a ser un dels equips que més jugadors hi aporta. Després de la baixa de Kamil Syprzak, que per culpa d'unes molèsties al genoll ha estat descartat per Polònia, el grup de jugadors mundialistes serà de dotze, tot i que França encara no ha fet la llista definitiva.

El rècord de mundialistes del Barça és de 13 jugadors, els que van jugar el mundial del 2009 a Croàcia. La lesió de Syprzak ha impedit que s'iguali aquest rècord. També s'ha de veure si el nou seleccionador francès, Didier Dinart, inclou en la llista definitiva els joves Mem i N'Guessan. De moment, formen part del grup de treball igual que Sorhaindo, insubstituïble a l'equip que defensa el títol.

En el grup D coincidiran Lazarov (Macedònia), Jallouz (Tunísia) i els membres de l'equip espanyol: Tomàs, Rivera, Entrerríos, Viran i Gonzalo. El lateral macedoni és un dels màxims golejadors de la història dels mundials. En la selecció espanyola hi ha molts exjugadors del Barça: Sarmiento, Gurbindo, Cañellas, Balaguer i Figueras, aquests dos últims, sorgits del planter.

Dinamarca, l'actual campiona olímpica, continua confiant en un dels seus jugadors més veterans i emblemàtics, Jesper Noddesbo, mentre que Andersson, una de les grans revelacions del Barça, tindrà un paper cada vegada més determinant en la primera línia al costat de Mikkel Hansen.