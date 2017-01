L'últim ball d'Usain

Els campionats del món de natació al juliol a Budapest i els d'atletisme a Londres a l'agost –l'última gran competició d'Usain Bolt– són les grans cites esportives del 2017, que com tots els anys postolímpics reuneix un grapat de mundials d'esports individuals i d'equips.

Usain Bolt ja va anunciar l'any passat que la cita mundialista de Londres (4-13 d'agost) seria la seva última gran competició. Només per aquest fet aquest campionat tindrà un gran simbolisme. Bolt ha conquerit tres triplets olímpics en les proves de velocitat –un precisament a Londres el 2012– i probablement s'acomiadarà com a rei indiscutible de la velocitat. El millor de tots els temps. El campionat també pot suposar el retorn –o la marginació definitiva– dels atletes russos, que continuen suspesos per la federació internacional (IAAF), com a càstig pels escàndols de dopatge que van destapar les dues part de l'informe McLaren. De moment, s'han quedat fora de l'europeu en pista coberta, que es farà el febrer a Belgrad.

El mundial de natació, el gran repte de Mireia Belmonte per al 2017, es farà en un dels santuaris d'aquest esport en l'àmbit mundial, Budapest (14-30 de juliol). També es decidiran els títols mundials d'algunes de les disciplines olímpiques més atractives, com ara la gimnàstica artística, el taekwondo, el rem, el tennis de taula, el judo o el d'esquí alpí.

Cronològicament el primer gran campionat mundial serà el d'handbol, que comença la setmana vinent a França (11-29 de gener) amb l'equip local i Dinamarca com a favorits i amb l'estrena de Jordi Ribera com a seleccionador espanyol.

Al setembre tres ciutats es jugaran el seu futur esportiu, social, urbanístic i econòmic. El Comitè Olímpic Internacional decidirà el 13 de setembre la seu dels Jocs del 2024 entre Los Angeles, París i Budapest.

L'agenda del 2017 també inclou campionats d'Europa de bàsquet masculí i femení. El primer es repartirà per primer cop entre quatre països: Israel, Romania, Finlàndia i Turquia, on es farà la fase final.

Els seguidors del futbol internacional començaran l'any fort amb la disputa de la copa d'Àfrica al Gabon. No hi ha ni Eurocopa ni mundial, ni copa Amèrica, però es completaran les fase de classificació per al mundial de Rússia del 2018.

Els reptes per als propers dotze mesos són, en alguns casos, apassionants, sobretot en el món del motor amb la retirada de Nico Rosberg de la F-1, la lluita de Marc Márquez per retenir el títol de Moto GP o la perseverança de Toni Bou, que buscarà el seu onzè títol mundial de trial en un campionat que començarà a Catalunya.