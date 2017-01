Balanç històric de les seleccions catalanes

Les seleccions catalanes van completar ahir el campionat d'Espanya de federacions territorials amb un balanç històric de sis medalles per als sis equips, quatre d'or, una de plata i una de bronze. Les seleccions que van aixecar el títol van ser la infantil femenina, la cadet femenina, la cadet masculina i la juvenil masculina. La plata va ser per a la juvenil femenina i el bronze, per a la infantil masculina. El campionat, jugat a la Selva i el Maresme, suposa un salt endavant respecte al 2016, quan es van assolir dos ors i tres plates, i tanca de manera brillant la celebració dels 75 anys de la federació catalana.

El pavelló de Blanes es va omplir per veure les grans finals del torneig. El primer or va arribar gràcies a la selecció juvenil, dirigida per Pedro Pérez –entrenador de l'Adrianenc–, que va apallissar Galícia per 32-18 amb Pau Navarro (BM Granollers) com a millor jugador del matx. Abans, la selecció infantil masculina, de la mà d'Eduard Berta i Sergi Baguer, va assegurar el bronze amb una victòria contra Castella-Lleó (32-26).

Després va arribar el festival de les noies. La selecció infantil va vèncer l'equip valencià amb contundència (26-21) i el mateix va fer l'equip cadet (22-24) contra les valencianes. L'entrenadora de les cadets és Dolo Martín, una de les grans responsables que l'handbol femení català comenci a fer-se valer a l'Estat, sobretot en les categories inferiors. El quart or l'aconseguiria la selecció cadet, entrenada pel vendrellenc Toni Gilabert, que va tombar un altre dels combinats valencians per 35-27. Nil Guiteras va ser designat millor jugador del torneig. Per arrodonir la festa, només va faltar la victòria de la selecció juvenil femenina, que va cedir contra Madrid (31-27).

El moment més emotiu de la jornada final va arribar quan el president de la Federació Espanyola d'Handbol, Francisco Blázquez, va fer un petit homenatge a Emma Garcia, jugadora de l'Amposta que va perdre la vida el 23 de novembre passat.