Soler debutarà als antípodes

Marc Soler (Movistar) començarà la temporada a Austràlia, participant en la primera prova del circuit mundial, el Tour Down Under (17-22 gener). Serà el debut del ciclista vilanoví en la prova australiana i d'aquesta manera canvia el guió respecte a les dues primeres campanyes a l'equip d'Eusebio Unzué, en les quals s'havia estrenat en el Tour de San Luis, a l'Argentina, una cursa que solia reunir figures del pilot, però que enguany s'ha cancel·lat per problemes econòmics.

El Tour Down Under, que consta de sis etapes, dos de les quals amb petits finals en alt i la resta més propícies per a corredors ràpids i fins i tot escaladors explosius, serà el primer test de Soler en la tercera temporada en el món professional. De moment encara no es coneix el calendari que seguirà a continuació, però sembla assegurada la seva presència a la Volta Ciclista Catalunya (20-26 de març), on no ha faltat en les dues últimes edicions. Aquest curs també es podria estrenar en una de les tres grans voltes per etapes i les que tenen més números són la Vuelta a Espanya i el Giro d'Itàlia. Soler va cloure el curs passat amb 54 dies de competició (8.513 km).