Honorífic, però de bon auguri

Als campions d'hivern no se'ls garanteixen alegries a final del curs, però el títol honorífic sol ser un indicador fiable del moment de forma dels aspirants a la lliga. El Barça Lassa té l'oportunitat de tornar a tancar la primera meitat del campionat líder si avui s'imposa al Jaén al Palau Blaugrana (21 h, Esport3). A més, la primera posició li garantiria partir com a cap de sèrie en la copa i tenir un dia més de descans. “Ens hem marcat l'objectiu clar d'acabar líders la primera volta i anem ben encaminats. Ho hem de donar tot i guanyar com sigui”, va declarar ahir el tècnic blaugrana Andreu Plaza. El Barça no es pot permetre el luxe d'entrebancar-se, perquè el Movistar Inter es troba a només un punt i s'enfronta amb el cuer, el Jumilla.

Precisament, el conjunt madrileny ha estat el campió d'hivern en les tres últimes temporades, en les quals també s'ha proclamat campió de lliga. El Barça no conquereix el títol honorífic des de la temporada 2012/13 quan va firmar una excel·lent primera volta, amb només una derrota, precisament en l'última jornada de la primera volta, i va rubricar el curs amb el títol de lliga.

D'altra banda, el Catgas Energia intentarà batre el Ríos Renovables a domicili (21h) i passar de la sisena a la cinquena posició. Els colomencs van rebre ahir una bona notícia en saber que Rafa López no té una lesió greu al genoll esquerre, sinó un edema ossi a la tíbia i una lesió distal del adductor i del semitendinós.