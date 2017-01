Doble cita catalana contra el Brasil

Tant atractius com complicats. Així es presenten els dos propers compromisos de la selecció catalana de futbol sala, que s'enfrontarà amb el Brasil el 29 i 31 de gener, en seus que avui la Federació Catalana de Futbol podria confirmar, aprofitant una estada de la selecció canarinha a Barcelona a partir del 23 de gener. El combinat català que dirigeix Santi Gea tindrà la complicada missió de plantar cara a una de les millors seleccions del planeta i aprofitar l'oportunitat per reivindicar-se.

Catalunya va disputar els tres últims amistosos el juny passat i els va resoldre positivament, a més d'oferir una bona imatge. Va vèncer el País Basc (5-3) i a continuació va doblegar en dues ocasions Hongria (5-2 i 4-3), dirigida pel tècnic català Sito Rivera, que havia protagonitzat un bon europeu.

La selecció del Brasil arribarà a Catalunya en ple procés de redefinició després de la decebedora actuació al mundial de Colòmbia, on va quedar eliminada en els vuitens de final en perdre contra l'Iran en els penals. Un autèntic contratemps per a una selecció que, com a mínim, sempre havia disputat les semifinals i que ha alçat la copa de campió del món en cinc ocasions. Tot just la setmana passada la Confederació de Futbol Sala del Brasil va oficialitzar la incorporació de Paulo César de Oliveira, més conegut com a PC, per rellevar Serginho Schiochet en la funció de seleccionador. PC, que havia entrenat el Playas de Castelló, ja es va fer càrrec de la selecció brasilera en una primera etapa (2005-2009) en la qual va guanyar el mundial del 2008.

PC ha confeccionat la primera llista bàsicament amb jugadors que militen en equips europeus i en la qual es troba el blaugrana Dyego. La convocatòria es completa amb els porters James (Sorocaba) i Leo (Joaçaba), els tanques Neto (Kairat Almaty) i Rafael Rato (Inter Movistar); els ales Marcênio (Ugra), Matteus (El Pozo Múrcia), Daniel Japonés i Gadeia (Inter Movistar); els pivots Humberto (Inter Movistar), Fernandinho (Dynamo), Pito (El Pozo Múrcia), Bruno Taffy (Inter Movistar) i Dieguinho (Sporting de Lisboa). Un combinat de luxe, en el que possiblement serà el partit més complicat i espectacular de la història per la selecció catalana.