L'eslovè Dolenec serà el relleu de Lazarov al Barça

El Barça ha fet oficial el fitxatge del lateral eslovè Jure Dolenec (1988, 1m90), que des del 2013 juga en el Montpeller de la lliga francesa. L'internacional arribarà al Palau la temporada vinent amb un contracte de cinc anys i amb una missió complicada, substituir en la posició de lateral dret el macedoni, Kiril Lazarov, que acaba contracte al juny.

A mig termini, doncs, Xavi Pascual s'assegura almenys dos laterals esquerrans de primer nivell, Dolenec i el jove francès Dika Mem, que amb només 19 anys està cridat a ser un jugador de referència en l'handbol europeu les properes temporades. “Dolenec és un jugador que no té un llançament exterior molt espectacular però que ens ajudarà en moltes altres coses, sobretot en les transicions de l'atac a la defensa i també per la seva valentia. No s'arronsa mai i és molt versàtil. És diferent a Mem i per això creiem que es complementaran perfectament”, ha assenyalat el secretari tècnic del club, David Barrufet.

Dolenec, que forma part de l'equip eslovè que jugarà el mundial de França, no és encara gran figura de l'handbol europeu, però és un jugador absolutament contrastat. Va ser clau en la històrica classificació d'Eslovènia per als Jocs Olímpics de Rio. En el Montpeller, equip amb el qual tenia contracte fins el 2019, el lateral ha jugat 87 partits i ha fet 322 gols. A la lliga de campions Dolenec ha marcat 44 gols i encara té marge per superar els 71 de la temporada passada.