L'europeu de Barcelona atrau el màxim interès

L'interès per competir en el campionat d'Europa de waterpolo de Barcelona 2018 ha crescut respecte a l'europeu de Belgrad de l'any passat. En total, 47 seleccions s'hi han inscrit, cinc més que en la cita sèrbia. Concretament, són 27 en categoria masculina i 20 en la femenina, mentre que en la darrera edició van ser 24 i 18, respectivament. En el campionat d'Europa que se celebrarà a les piscines Picornell (14-28 juliol) hi ha plaça per a 16 equips masculins i 12 de femenins.

En aquests moments, hi ha vuit conjunts masculins amb la presència assegurada a Barcelona. Són els vuit primers classificats de l'europeu 2016 masculí –Sèrbia, Montenegro, Hongria, Croàcia, Itàlia, Grècia, Rússia i Espanya–; i els sis millors en categoria femenina –Holanda, Grècia, Hongria, Itàlia, Rússia i Espanya.

Les dinou seleccions masculines restants inscrites i les catorze femenines hauran de disputar un preeuropeu en el qual hi haurà en joc vuit i sis bitllets, respectivament.

La LEN ha de comunicar properament els grups de la primera fase de classificació que s'ha de jugar entre el 17 i el 19 de març. La segona fase s'ha de celebrar entre el 6 i el 8 d'octubre. En categoria femenina, amb menys participants, el preeuropeu començarà directament a l'octubre.