La selecció francesa d'handbol s'ha guanyat amb escreix l'estatus d'equip de llegenda i, després d'un paper discret en l'europeu de Polònia (5è) i d'haver perdut la final olímpica contra Dinamarca ha convertit el mundial en una qüestió d'estat. I més jugant a casa. El conjunt de Nikola Karabatic enceta el seu mundial aquest vespre contra el Brasil (20.45 h), en què mirarà de fer el primer pas per retornar al cercle virtuós i conquerir la seva sisena corona universal.

Amb Didier Dinart i Guillaume Gille a la banqueta, en substitució de Claude Onesta, les experts mantenen el bloc de la vella guàrdia amb els eterns Omeyer, Narcisse, Guigou, Abalo, Sorhaindo i Nikola Karabatic, tot i la presència de joves valors com el lateral Nedim Remili i el pivot Ludovic Fabregas. De fet, en cas de conquerir l'or a París i després de tres lustres d'èxits, seria la millor manera de tancar l'etapa a la selecció de jugadors molt veterans com ara el porter Omeyer i el lateral Narcisse. El París Saint-Germain, amb set jugadors, és la base del combinat francès, que només té tres representants de fora de la lliga nacional: Sorhaindo i N'Guessan, del Barça Lassa, i Mahe, del Flensburg. Finalment, el jove blaugrana Dika Mem es va quedar fora de la llista definitiva.

Els amfitrions disputaran el partit inaugural del campionat contra el Brasil, que després d'un salt de qualitat a les ordres del sarrianenc Jordi Ribera enceta una nova etapa amb Washington Nunes a la banqueta. Les 15.000 entrades disponibles per a aquest partit a l'Accorhotels Arena de París, així com les de la final ja fa temps que estan exhaurides. Després de l'estrena a la capital parisenca, el conjunt local es desplaçarà al Parc des Expositions Hall XXL de Nantes, on jugarà la resta de partits del grup A contra el Japó, Noruega, Rússia i Polònia. Tot el que no sigui el primer lloc francès suposaria una sorpresa majúscula. A priori, el conjunt polonès, sota la batuta de Duixebàev, hauria de ser el segon classificat de grup, avalat pel tercer lloc en el mundial de Qatar i el quart en els Jocs de Rio. Amb tot, té baixes de molt pes –Jurecki, Bielecki, Lijewski i Szmal– i ha iniciat un període de transició després dels bons resultats de les últimes temporades.

El braç de Hansen

Rere el totpoderós combinat blue, a les cases d'apostes el segon gran candidat al títol és Dinamarca, que arriba a la cita com a flamant campió olímpic. Amb un Mikkel Hansen estel·lar, el conjunt escandinau va superar França en la final de Rio (28-26) i vol tocar el cel després de tres finals de mundial perdudes. El conjunt de Gudmundur Gudmundson, que disposa dels blaugrana Noddesbo i Andersson i amb Landin –probablement el millor porter del món– es troba en el grup (D) teòricament més equilibrat amb Qatar, Suècia, Egipte, l'Argentina i Bahrain. S'haurà de veure fins on és capaç de portar Qatar el tècnic català Valero Rivera. La vigent subcampiona del món ha perdut peces importants, com Markovic i Stojanovic, però Valero ha disposat de tot el temps del món per preparar el campionat i és tot un mestre traient el màxim rendiment dels seus jugadors.

L'Alemanya emergent