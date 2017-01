El Barça amarra el lideratge

1a divisió

Jornada 15

Saragossa - Catgas Sta. Coloma

6 - 2

El Pozo - Ribera Navarra

3 - 1

Llevant - Burela

6 - 1

Palma - Gran Canària

2 - 3

Movistar Inter - Jumilla

15 - 3

Santiago - Cartagena

2 - 3

Magna Gurpea - Peníscola

3 - 1

Barça Lassa - Jaén

5 - 0

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Lassa 37

15 12 1 2 72 30

Movistar Inter 36

15 12 0 3 77 27

El Pozo 33

15 10 3 2 71 32

Palma 28

15 9 1 5 58 35

Magna Gurpea 24

15 7 3 5 57 39

Catgas 24

15 7 3 5 60 50

Peníscola 24

15 7 3 5 53 46

Jaén 22

15 6 4 5 40 42

Ribera Navarra 20

15 6 2 7 36 39

Saragossa 18

15 5 3 7 49 58

Gran Canària 17

15 5 2 8 43 65

Santiago 15

15 4 3 8 47 63

Cartagena 15

15 4 3 8 35 53

Burela 15

15 5 0 10 50 78

Llevant 9

15 2 3 10 31 62

Jumilla 5

15 1 2 12 33 93

La propera (14-01-17)

El Pozo-Saragossa; Llevant-Ribera; Palma-Burela; Movistar-G.Canària; Santiago-Jumilla; M. Gurpea-Cartagena; Barça-Peníscola; Jaén-Catgas

El Barça Lassa va tancar la primera volta de la lliga amb un triomf contundent i valuós que el consolida com a líder de la competició. Els tres punts, a més, serveixen per proclamar-se campió d'hivern, una fita que l'equip blaugrana no assolia des de feia quatre temporades.

No tot van ser flors i violes per al Barça. El duel va començar amb dos ensurts del Jaén que Paco Sedano es va encarregar d'esvair amb dues bones aturades. Però, aleshores, el Barça es va apoderar del domini total del duel. La pressió alta dels locals ofegava un Jaén faltat d'idees i, tot i no tenir gaires ocasions clares, el Barça se sentia còmode sobre el parquet del Palau. Tolrà va posar a prova Dídac, que ahir tornava al Palau, després del fitxatge pel club i la posterior cessió, abans que Roger obrís la llauna. El menut jugador del Barça es va inventar una jugada individual i va superar Dídac amb un xut suau i picat, impossible per al visitant.

El Jaén no va poder reaccionar a la garrotada i va veure com João Batista perforava la porteria visitant amb una canonada marca de la casa. Eren els millors minuts d'un Barça que va mantenir la mateixa versió en el segon temps.

Dyego no va trigar ni dos minuts de la segona part a eixamplar la diferència en el resultat i deixar el partit més que encarrilat. La seriositat defensiva i la contundència dels blaugrana no va baixar fins al final i l'efectivitat va fer la resta. Quan el Jaén es va estirar una mica a la recerca d'un gol que el situés de nou en el partit, el Barça va trobar espais i va sentenciar mitjançant Dyego, que va fer el 4-0 a l'equador del segon temps. Amb el Jaén jugant de cinc i el rubinenc Campoy fent les funcions de porter jugador, el Barça va mantenir molt bé el tipus i va posar la cirereta amb el cinquè gol, obra de Joselito. Els blaugrana encadenen set triomfs consecutius i amarren el lideratge de la lliga.