La revàlida continental

El waterpolo català travessa un bon moment de salut, com ho demostra la presència de tres clubs a la fase de grups de l'Eurolliga, que el situen al nivell de potències de la talla d'Itàlia i Hongria. El Sant Andreu i La Sirena Mataró s'han proposat millorar l'actuació del curs passat i accedir als quarts de final i a la final a quatre, respectivament. Qui no podrà superar-se és el CN Sabadell Astralpool, l'actual campió continental. L'objectiu de les vallesanes és la sempre difícil missió de mantenir-se al cim europeu i perllongar el domini en una competició en què han disputat cinc de les últimes sis finals, de les quals n'han guanyat quatre (2010/11, 2012/13, 2013/14, 2015/16), un registre que les situa al segon lloc del palmarès, només superades per l'Orizzonte de Catània (8).

La segona fase no és sinònim de placidesa i menys si l'objectiu fixat és la primera posició, com és el cas del Sabadell, per intentar tenir un encreuament de quarts menys rocós. Amb tot, les campiones esperen fer valer la condició d'amfitriones i acabar liderant el grup A, que el completen l'Ugra Khanty-Mansiysk rus, el BVSC Zuglo hongarès i el Vouliagmeni grec. Una de les veteranes i un dels puntals del bloc vallesà, Mati Ortiz, analitza les rivals: “L'Ugra potser és l'equip més complicat pel ritme de joc i perquè les russes solen plantejar un joc diferent, més ràpid i explosiu. El Vouliagmeni és una mica menys fort que la temporada passada i el BVSC està un pèl per sota de l'UVSE hongarès, però els dos són equips difícils i ens costarà.” Admet que fa setmanes que treballen dur, “el Nani [Guiu] ens ha preparat fort, com sempre”, i que l'objectiu és obtenir la primera posició. Els primers classificats dels quatre grups s'encreuaran amb un segon en els quarts de final.

Ortiz reconeix que les quatre copes d'Europa i els èxits que han anat aconseguint els últims temps no els ha saciat la fam de victòries: “No ens conformem amb el que hem guanyat.”

Per assolir els nous objectius, les vallesanes mantenen l'equip de les últimes temporades, però amb alguns canvis de pes. Jennifer Pareja es va retirar i Anni Espar se n'ha anat a Austràlia; per contra, han incorporat la nord-americana Kiley Neushul i la italiana Chiara Tabani. Dos reforços que s'uneixen als de les joves Bea Ortiz i Paula Leiton.