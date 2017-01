L'equip de Jordi Ribera reacciona a temps

Gatelis i Mazeika. Exclusions: Gurbindo (18'), Sarmiento (21') i Goñi (42'), per part d'Espanya; i Smarason (8'), Arnarsson (21'), Kristjansson (34'), Karason (38') i Helgason (49'), per part d'Islàndia.

ESPANYA: Gonzalo; Tomás (1), Gurbindo (1), Sarmiento (3), Goñi (3), Fernández, Aginagalde (3) –set inicial–; Corrales (p.s.), Rivera (3, 1 p.), Duixebàev, Cañellas (4), Viran, Guardiola (3), Balaguer (4), Costoya i Figueras (2). ISLÀNDIA: Gustavsson (1); Gunnarsson (1), Hallgrimsson (1), Helgason, Gudmunsson (3), Smarason (1), Sigurdsson (5, 1 p.) –set inicial–; Edvarsson (p.s.), Kristjansson, Karason (3), Atlason (2), Arnarsson (4), Elisson, Jonsson i Magnusson. PARCIALS: 1-2, 4-4, 5-6, 6-9, 7-10, 10-12; 13-14, 16-15, 18-15, 21-16, 23-17 i 27-21. ÀRBITRES: Gatelis i Mazeika. Exclusions: Gurbindo (18'), Sarmiento (21') i Goñi (42'), per part d'Espanya; i Smarason (8'), Arnarsson (21'), Kristjansson (34'), Karason (38') i Helgason (49'), per part d'Islàndia. PÚBLIC: uns 5.700 espectadors.

L'equip de Jordi Ribera va veure la llum en la segona meitat i a partir de la defensa va iniciar la remuntada contra Islàndia, que havia marcat la pauta en el primer temps. La solidesa defensiva i les sortides al contraatac, les consignes que havia apuntat el tècnic català d'Espanya abans del mundial, van ser les claus de la reacció després d'un primer temps marcat pel protagonisme del porter illenc, Bjorgvin Pall Gustavsson. Després de la represa, l'escenari va canviar radicalment. El conjunt espanyol va recuperar els signes d'identitat del seu joc i amb un parcial de 17-9 va posar fi a les esperances d'Islàndia i va començar amb bon peu l'assalt al mundial de França.

El conjunt islandès va marcar el ritme de joc en la primera meitat. Tot i estar advertits, l'equip espanyol no va poder evitar els primers contraatacs del rival, i amb l'exblaugrana Gudjon Valur Sigurdsson com a punta de llança va encaixar un primer parcial de 5-7. En aquest punt del partit ja s'havien fet notar les intervencions de Gustavsson, que amb més del 50% d'aturades donava ales a les transicions islandeses. El porter, a més, va interceptar els tres penals de què va disposar el conjunt espanyol. Ni Valero, ni Sarmiento, ni Duixebàev van poder superar la porteria illenca des dels 7 metres. La segona diana de Runar Karason obria l'escletxa fins als 4 gols (7-11). Jordi Ribera ja havia decidit recuperar el clàssic tàndem Viran-Guardiola a l'eix de la rereguarda per ajustar algunes llacunes defensives, tot i haver de fer dos canvis en les transicions. Aquests retocs van permetre que Espanya tanqués el primer acte amb un resultat més ajustat (10-12).

La reacció assenyalada en els últims minuts de la primera meitat es va confirmar després de la represa. El conjunt espanyol va aixecar un mur en defensa, Gonzalo va superar els números del seu homòleg a la porteria i a còpia de contraatacs el partit va fer un gir de 180 graus. L'extrem barceloní David Balaguer, un dels destacats en el segon temps, ja havia empatat el duel en el minut 33 (13-13) i poc després, amb una vaselina, donava la iniciativa a la selecció espanyola. Islàndia va estar més de deu minuts sense marcar, i amb Joan Cañellas, Valero i Balaguer com a referents en atac, el conjunt de Ribera va aconseguir un màxim avantatge de sis gols (23-17). El tram final es va convertir en un intercanvi de cops, al qual també va contribuir el pivot català Adrià Figueras, i Espanya va poder arribar als últims minuts sense cap més dificultat.