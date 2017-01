Galons europeus

El CN Sabadell Astralpool i la Sirena CN Mataró coincidiran per segona temporada consecutiva en el bombo dels quarts de final de l'Eurolliga. Tots dos equips ja havien segellat el bitllet en la jornada de dissabte i ahir només faltava saber si ho farien com a primers, amb la consegüent condició de caps de sèrie, o segons de grup. El conjunt vallesà va exhibir els galons de tetracampió continental i, amb una sortida en tromba, va deixar les coses clares de bon començament al Vouliagmeni (13-8) i va accedir als quarts de final amb un full de resultats immaculat. L'equip maresmenc, encara amb l'agònica victòria contra el Sant Andreu molt present, no es va mostrar tant competitiu i va cedir clarament contra el Kirixi (10-15), que va fer valer el potencial d'un conjunt amb sis jugadores de la selecció russa. El CN Sant Andreu, el tercer en discòrdia, es va saber refer de la patacada de l'eliminació europea i amb l'atreviment que el caracteritza va tancar la seva participació a la piscina del Sorrall amb un triomf ajustat contra el Bogliasco (8-9) i amb el convenciment que cada cop estan més a prop d'accedir al selecte grup dels vuit millors equips continentals.

La posada en escena del CN Sabadell a l'Eurolliga va ser espectacular –el 21-4 contra l'Ugra de divendres– i després de tenir algun ensurt en el tram final contra el BVSC Budapest (7-9), ahir va segellar la fase de grups a Can Llong amb un triomf convincent contra el Vouliagmeni (13-8). Va ser tot un toc d'atenció del vigent campió, que no té cap intenció de cedir el ceptre continental. De fet, a més del conjunt vallesà, els altres tres equips que es van classificar per als quarts de final com a primers de grup –el Kirixi, l'Olympiacòs i l'UVSE Budapest– van imposar la seva jerarquia i són els mateixos que al curs passat es van jugar el títol en la final a quatre de Can Llong. Ahir, l'equip de Nani Guiu va tornar a exhibir tota la seva voracitat competitiva i va deixar el Vouliagmeni tocat amb un parcial de 8-2 en els primers minuts del segon quart.

A la piscina del Sorrall de Mataró, les amfitriones, amb la classificació a la butxaca, van abaixar el ritmes i no van poder derrotar el potent Kirixi, que es va guanyar la primera plaça de grup. Tot i el bon inici local (2-0), el campió rus va acabar imposant la seva velocitat al contraatac i la seva efectivitat en les accions de superioritat, especialment durant el segon quart (4-6), i va portar el duel al seu terreny. A pesar de la derrota, Laura López, l'heroïna de la jornada de dissabte, va completar una magnífica segona fase de l'Eurolliga amb quatre gols més en el seu compte particular. Abans d'aquest partit, el CN Sant Andreu va saber redimir-se de la decepció per l'eliminació continental amb un triomf treballat contra el Bogliasco (8-9). Helena Lloret va ser el màxim referent ofensiu, amb quatre gols, tot i que Alejandra Aznar va marcar el gol de la victòria d'un equip que està farcit de joventut i amb molt de marge de creixement. Amb tot, el tècnic Javi Aznar va admetre que la sensació era agredolça: “Ens hi hem quedat molt a prop. Si seguim en aquesta línia, l'any que ve serem als quarts de final.”