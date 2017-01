El rècord de la marató de Barcelona, en el punt de mira

Superat el sostre històric dels 20.000 participants –20.287, el 2016–, els organitzadors de la marató de Barcelona afronten aquest curs el repte de rebaixar el rècord de la prova, les 2h07:30 de Jackson Kotut, que es mantenen inalterables des del 2010. La cursa és el 12 de març que ve i en aquesta ocasió tindrà un component especial per la commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la marató olímpica. En aquest sentit, s'ha convidat el podi íntegre de Barcelona 92, amb els medallistes d'or (el coreà Young Cho Hwang i la russa Valentina Iegorova), de plata (els japonesos Koichi Morishita i Yuko Arimori) i de bronze (l'alemany Stephen Freigang i la neozelandesa Lorraine Moller). Arimori i Freigang s'atreviran a abordar els 42,195 km de la prova, mentre que els altres medallistes es conformaran a participar en la Breakfast Run, que es disputa el dia abans i ressegueix els 4 quilòmetres finals de la marató olímpica, amb l'arribada a l'estadi Lluís Companys.

Més enllà de les efemèrides, els organitzadors tenen entre cella i cella la rebaixa del rècord del circuit. Per aconseguir el seu propòsit disposaran de cinc corredors amb marques inferiors a les 2h10 i un bon grup de llebres que puguin assegurar un ritme exigent fins al quilòmetre 35. Tot i que encara no s'ha anunciat el conjunt d'atletes d'elit, Cristian Llorens, el director de la cursa, va avançar el cap de cartell, Eliud Kiptanui. El fondista kenyà acredita un millor registre de 2h05:21, signat el 2015 a Berlín, on va acabar segon, rere el seu compatriota Eliud Kipchoge (2h04:00). De fet, Kiptanui ha estat en les tres últimes edicions de la marató més ràpida del món, on també ha acreditat dues cinquenes posicions: el 2014 (2h07:28) i el 2016 (2h07:47). En el seu palmarès, també llueix una victòria en la marató de Praga el 2010 (2h05:39) i un tercer lloc en la de Seül el 2012 (2h06:44). Com en edicions anteriors, els organitzadors també han convidat els vencedors de la marató d'Eldoret, Evans Biwott i Bornes Jepkirui. La plusmarca femenina, aconseguida el curs passat per la kenyana Valerie Jemeli Aiyabei (2h25:26), quedarà en segon terme, tot i que també hi haurà sis corredores de menys de 2h30.

Circuit equilibrat