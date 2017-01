Hermida i Purito s'alien per a la Cape Epic

Joaquim Rodríguez, retirat oficialment del ciclisme professional, manté el rau-rau per competir en proves d'alt nivell i s'ha aliat amb el seu bon amic Josep Antoni Hermida –excampió del món de BTT– per disputar una de les proves d'aventura més conegudes del circuit internacional de maratons, l'Absa Cape Epic de Sud-àfrica, que es disputarà del 19 al 26 de març.

Hermida ja ha participat en diverses edicions de la prova i ha aconseguit, fins i tot, victòries d'etapa, però una de les principals característiques d'aquesta marató per etapes és que els equips per parelles han d'acabar plegats les etapes. Rodríguez (1979) i Hermida (1978) fa molts anys que són amics i s'ho prendran ben bé com una aventura. “Segur que serem competitius, però, bàsicament, hi anirem a gaudir.“

Els organitzadors del a prova pretenen guanyar popularitat amb la participació d'antics campions del ciclisme de carretera. Per a la propera edició s'ha anunciat la participació de l'australià Cadel Evans i també del nord-americà George Hicanpie. En el cas d'aquest darrer hi ha hagut crítiques d'alguns participants històrics ja que formava part de l'antic equip de Lance Armstrong, tacat pel dopatge.