Universos paral·lels

La reunió dels dos porters al Palau semblava inevitable fins que va aparèixer el PSG

Tots els aficionats i experts que veien en acció el duo que formaven el toledà Gonzalo Pérez de Vargas i el gallec Rodrigo Corrales (Cangas), nascuts el mateix any (1991), sota els pals en els equips de formació del Barça tenien clar que es tractava de dos porters cridats a marcar una època. El somni del club i de l'home que els va descobrir i els va anar a fitxar personalment –l'actual entrenador del primer equip, Xavi Pascual– era que els dos jugadors compartissin a la llarga la porteria del primer equip. Gonzalo i Rodrigo, el tàndem de la selecció espanyola en el mundial de França, haurien pogut complir el seu destí aquest mateix estiu, però el París Saint-Germain, en una jugada hàbil, va arribar a un acord amb el gallec i el Barça va haver d'aplicar el pla B: Ristovski. Corrales jugarà fins al 2020 a l'equip de Karabatic al costat d'Omeyer. Amb tot, la porta del Palau no la té tancada mentre Pascual, el seu avalador, continuï en el club blaugrana.

Gonzalo va arribar al Barça el 2007 com a cadet i Corrales el 2008 com a juvenil. Després de convertir-se tres temporades en inseparables el 2011 el seu destí va divergir. Gonzalo va ser cedit al Granollers i Corrales va continuar un curs més al Barça com a tercer porter del primer equip abans de ser cedit a l'Osca. El toledà va fer el salt a la lliga francesa (2013-14) abans de tornar al Palau per rellevar tota una llegenda mundial, Arpad Sterbik. Poc després Rodrigo també fitxava pel segon gran equip de Polònia, el Wisla Plock, un habitual de la lliga de campions. La seva reunió al Palau semblava inevitable fins que van aparèixer els diners del PSG.

Gonzalo va fer abans el salt a la selecció espanyola i en el mundial de Qatar (2015) va protagonitzar partits memorables. Jordi Ribera els ha tornat a reunir.