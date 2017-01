Dibaba assaltarà el rècord dels 2.000 metres a Sabadell

El 20 de juny del 2016 el focus de l'atletisme mundial es va fixar a Sabadell per la detenció del tècnic britànic d'origen somali Jama Aden, l'entrenador de Genzebe Dibaba, en el marc de l'operació Rial, contra el dopatge a escala internacional. En l'escorcoll de l'hotel Arrahona, que servia de camp base a una trentena d'atletes de nou nacionalitats durant els mesos de primavera i estiu, es va trobar EPO, anabolitzants i una seixantena de xeringues usades. En l'operació també es va detenir el migfondista qatarià Musaeb Balla i el fisioterapeuta marroquí de l'equip de l'Aràbia Saudita Ouarid Mounir. Tot i la polseguera que va aixecar l'operació, cap dels 27 controls efectuats pels metges de la IAAF i inspectors de l'agència antidopatge van donar positiu. A hores d'ara, només Mounir continua a Sabadell, amb el passaport retirat i, per tant, sense la possibilitat de sortir del país. Aden i Balla, que van haver de pagar una elevada fiança per recuperar el passaport, s'han de presentar cada dos mesos al jutjat de la capital vallesana. S'haurà de veure si després de tot aquest rebombori el grup d'Aden continua apostant per Sabadell –ho fa des del 2013– per establir el camp base per preparar la campanya estiuenca. En la decisió final, segur que Genzebe Dibaba hi tindrà l'última paraula.