Recital contra Eslovènia

ESPANYA: Corrales; Balaguer (7, 2 p.), Duixebàev (1), Sarmiento (3), Cañellas (4), Fernández (4), Aginagalde –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Gurbindo (1), Rivera (6, 2 p.), Tomás (1), Entrerríos (4), Viran, Guardiola (3), Goñi (2) i Figueras. ESLOVÈNIA: Skok; Marguc (6, 1 p.), Miklavcic (1), Gaber, Mackovsek (1), Cingesar, Bezjak –set inicial–; Lesjak (p.s.), Blagotinsek (3), Henigman (1), Kavticnik (2), Janc (3, 1 p.), Dolenec (4, 1 p.), Poteko (1), Kodrin (2) i Zarabec (2). PARCIALS: 0-2, 3-3, 7-5, 11-8, 15-9, 18-10; 21-11, 24-13, 26-18, 29-21, 32-23 i 36-26. ÀRBITRES: Geipel i Helbig. Exclusions: Viran (4'), Sarmiento (21') i Goñi (35' i 59'), per part d'Espanya; Blagotinsek (6'), Henigman (22' i 45') i Poteko (41'), per part d'Eslovènia. PÚBLIC: Uns 5.000 espectadors.

La selecció espanyola es jugarà demà l'accés als quarts de final del mundial contra el Brasil després de segellar el lideratge del grup amb un recital de joc contra Eslovènia, l'equip que l'havia deixat fora dels Jocs Olímpics de Rio. Amb el partit més complet del campionat, l'equip de Jordi Ribera va esborrar de la pista el grup de Veselin Vujovic, que no va trobar la fórmula per superar la sòlida defensa espanyola, molt ben protegida sota els pals per Rodrigo Corrales, escollit el jugador més valuós del partit. El parcial de la primera meitat ja va ser molt contundent (18-10) i va permetre que Ribera gestionés al seu gust les rotacions dels jugadors i s'arribés al tram final sense cap tipus de complicació.

L'equip espanyol va necessitar més de sis minuts per estrenar-se en el marcador, però un cop va trencar el glaç no va tenir aturador. Amb la defensa ben ajustada i Corrales intervenint sota els pals, David Balaguer va ser altre cop un dels impulsors de la reacció estatal, amb un parcial de 4-0 (de l'1-3 al 5-3). Amb la base del seu joc, defensa-contraatac, el conjunt de Ribera gaudia sobre la pista i Veselic Vujovic no trobava la manera de capgirar la situació. Amb Raúl Entrerríos recuperat per al tram decisiu del campionat, molt ben secundat per Dani Sarmiento i Eduardo Gurbindo en la primera línia, Espanya marcava el ritme de joc i feia lluir els dos joves extrems; Balaguer, que acabaria la primera meitat amb set gols, i Ángel Fernández, que en faria quatre. Pel bàndol rival, només el talentós extrem Gasper Marguc era capaç de trobar escletxes en la defensa liderada pel tàndem de sempre, amb Viran Morros i Gedeón Guardiola.

En la segona meitat van canviar alguns dels protagonistes, però el joc coral del conjunt espanyol continuava marcant la pauta amb diferències que van oscil·lar entre els 8 i els 11 gols. Valero Rivera va prendre el relleu a Balaguer en l'aspecte golejador i Joan Cañellas va evidenciar que aquest equip també pot marcar amb llançaments des de la primera línia. Per Eslovènia, un dels jugadors més incisius va ser el futur lateral del Barça Jure Dolenec, que va demostrar la seva capacitat de llançament. Poc va poder fer, però, per frenar a un equip espanyol que ahir li va sortir un partit rodó per segellar amb autoritat el lideratge de grup, amb cinc victòries en cinc partits.