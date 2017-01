Una caiguda arruïna l'intent de Bekele

Una caiguda en una sortida caòtica va condicionar l'estat físic de Kenenisa Bekele i va arruïnar el seu intent de rècord mundial en la marató de Dubai. L'estrella etíop, que el setembre a Berlín es va quedar a 6 segons del seu objectiu (2h03:03), va optar per la retirada al voltant del quilòmetre 23, amb la cama esquerra adolorida. De fet, Bekele ja havia quedat despenjat del grup capdavanter al pas pel quilòmetre 15 (43:26), incapaç de mantenir el ritme infernal marcat per les llebres, l'estipulat per superar la plusmarca de Dennis Kimetto (2h02:57). Sense el cap de cartell, el triomf va ser per al també etíop Tamirat Tola, que amb un registre de 2h04:11 va rebaixar la plusmarca del circuit, les 2h04:23 d'Ayele Abshero el 2012. En dones es va imposar la debutant Worknesh Degefa (2h22:36).

Bekele, que ja té programat el seu pròxim assalt a la marató a Londres (23 d'abril), va lamentar la seva desgràcia: “Estava en bona forma, igual que a Berlín, i preparat per fer alguna cosa especial. Després de la caiguda, però, el meu cos ha quedat tocat i tenia rampes al panxell esquerre quan intentava seguir el ritme de rècord. M'agrada està preparat per a diferents circumstàncies, però avui definitivament no era el dia.” L'atleta santpolenc Marc Roig (CA Laietània), que ha exercit de fisioterapeuta de l'estrella etíop en el projecte Sub2hrs i ahir complia les tasques de llebre en la prova femenina, està convençut de les possibilitats del plusmarquista mundial de 5.000 i 10.000 m: “S'ha sentit un clic com una sortida en fals, i això ha provocat empentes, amb Kenenisa i Abera Kuma per terra. Ara estarà enfonsat, perquè estava preparat per fer el rècord, però és Bekele i es tornarà a aixecar, i ho aconseguirà.”

