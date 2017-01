Emparellaments atractius en la copa

Les mans dels jugadors encarregats de treure les boles van dibuixar una copa atractiva en el sorteig que es va fer ahir al CN Sabadell, el club que organitzarà la competició entre el 27 i el 29 de gener. El vencedor de les últimes quatre edicions, l'Atlètic Barceloneta, conserva la condició de favorit, però l'espera un camí complicat per revalidar el títol. Els mariners debutaran contra el Canoe en els quarts de final i si es compleixen els pronòstics, una premissa gens assegurada en la competició del tot o res, podrien haver de superar el Terrassa en les semifinals i l'Astralpool Sabadell en el partit decisiu, dos dels equips que més li han complicat la vida últimament.

La competició s'obrirà amb el primer partit de quarts de final, que enfrontarà el Terrassa i el Barcelona. A continuació es viurà l'esmentat duel entre madrilenys i mariners. La jornada es tancarà amb el Sabadell-Quadis Mataró i el Mediterrani-Sant Andreu, i els dos vencedors s'enfrontaran dissabte en la segona semifinal. Probablement el duel dels quarts de final entre el Mediterrani i el Sant Andreu serà un dels més equilibrats que es viuran a Can Llong. Els dos equips ja van empatar a sis en la lliga, en l'únic precedent oficial d'aquesta temporada.

D'altra banda, el Sant Andreu avui no podrà jugar el partit avançat de la tretzena jornada de lliga contra el Navarra perquè la piscina del conjunt de Pamplona no està disponible a causa del temporal i la crescuda del riu Arga al pas per la capital navarresa. Encara no s'ha comunicat quan es jugarà.