Un astre amb aurèola

La cinquena jornada de l'obert d'Austràlia 2017 serà recordada per la pallissa que va clavar el veterà de 35 anys i geni de genis Roger Federer (17) a l'abnegat txec Tomas Berdych (10): 6-2, 6-4 i 6-4 en una hora i 30 minuts. Ha pagat la pena esperar per veure el reformulat Federer, que va fer el que va voler a un ritme frenètic, va disfrutar i va fer disfrutar a un públic entregat que l'ha vist quatre cops coronar-se a Melbourne i que, sense ja representació local després de l'eliminació ahir de Bernard Tomic (27), el darrer aussie viu masculí, s'alinearà al costat de l'espectacle. Federer té el quadre més complicat imaginable i a vuitens haurà d'enfrontar-se amb el japonès Kei Nishikori (5). La incògnita és saber si el seu físic aguantarà.

El festí del de Basilea va arrencar amb dues dobles faltes –les úniques que va fer– en el seu primer servei. Paradoxes del destí. Malgrat els errors, se'l va adjudicar igualment. De fet, va mostrar el seu gran estat de forma en una arrencada fulminant amb dos breaks (6-2) i va trencar de nou el servei de Berdych amb un 2-0 en el tram inicial del segon set (6-4). Inaccessible, va repetir l'operació en el tercer acte (2-0): 4/5 en breaks per 0/0 del seu rival–. Berdych se'l mirava impotent malgrat haver millorat el seu servei al costat del seu nou tècnic Goran Ivanisevic, mentre maleïa que el de Basilea fos cap de sèrie número disset i haver-s'hi hagut d'enfrontar tan aviat. A pesar de l'exhibició de recursos –40 cops guanyadors i només 17 errors i 20/23 en les pujades a la xarxa– que va desplegar, Berdych, amb orgull, va mantenir les constants vitals fins al 5-4 en contra. Un contrapeu, un ace i un segon servei obert adobat amb un revés creuat instintiu van cloure lliçó.

L'últim supervivent de la fase prèvia, l'eslovac Luckas Lacko (122è), botxí d'Albert Ramos, va haver d'agenollar-se davant la sobrietat del japonès Kei Nishikori, que en va fer prou amb un break en cada set per superar-lo per 6-4, 6-4 i 6-4 amb el pilot automàtic posat i sense arribar a emocionar. Com si reservés el seu punt àlgid per a més endavant.

La solidesa en el servei va impulsar Andy Murray (1) a un triomf còmode contra el nord-americà Sam Querrey (31): 6-4, 6-2 i 6-4 en una hora i 59 minuts. Restador oficial del regne, l'escocès va trencar cinc cops el servei de l'espigat ianqui i només va cedir el seu una vegada. Passarà el pròxim examen davant de l'alemany Mischa Zverev (50è), el germà gran d'Alexander.

Relativament apartat del focus mediàtic però sempre temut, l'altre suís, Stan Wawrinka (4), campió el 2014, va sortir victoriós d'un duel entremaliat davant d'un combatiu i imprevisible Viktor Troicki (29): 3-6, 6-2, 6-2 i 7-6 (7) en dues hores i 32 minuts. El suís, però, va desaprofitar dos torns de servei per tancar el duel i es va mostrar més vulnerable del que és habitual amb cinc breaks encaixats. Stanimal tindrà un dur test contra l'italià Andreas Seppi (85è), el botxí de Nick Kyrgios. Amb remuntada inclosa i tota la confiança del món, el de Bolzano va fer fora el belga Steve Darcis per 4-6, 6-4 7-6(1) i 7-6 (2).