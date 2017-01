Els favorits no fallen i es completen els vuitens

Els vuitens de final del mundial de França es van completar amb la disputa de la darrera jornada dels grups C i D. Els favorits per aconseguir les posicions de privilegi no van fallar. En el grup C, els alemanys es jugaven la primera plaça contra Croàcia, i la victòria per 28-21 la va assegurar. El partit va ser força disputat (13-9 en el descans) tot i que Alemanya sempre el va controlar i amb un parcial de 6-0 en els darrers minuts i amb un 22-20 en el marcador va sentenciar el partit. Els alemanys jugaran contra Qatar en els vuitens, i com que estan a la part del quadre de França es podrien trobar amb els amfitrions en la semifinal. Per la seva banda, els croats s'enfrontaran amb Egipte i es podrien trobar amb Espanya en uns teòrics quarts. En aquest grup, Bielorússia va ser l'últim a accedir als vuitens. Si perdia quedava fora dels vuitens de final, però va derrotar Hongria (27-25) i es va assegurar el tercer lloc, mentre que els hongaresos van acabar quarts. Els bielorussos van saber controlar els nervis i el partit, i es van classificar.

En el grup D només hi havia en joc la segona posició que es disputaven Suècia i Egipte. Els suecs no van donar cap opció al seu rival i el van guanyar per 33-26. Un parcial de 8-2 en els primers quinze minuts van portar al 15-9 del descans, i un parcial de 6-0 en l'inici de la segona meitat ho va deixar tot sentenciat. Suècia s'enfrontarà amb Bielorússia en els vuitens i seria una possible rival de França en uns hipotètics quarts de final. Dinamarca, que ja tenia assegurada la primera plaça, va acabar invicte en vèncer Qatar (32-29) en el darrer partit del grup. Els danesos van fer descansar les seves estrelles, Hansen i el porter Landin, i els qatarians van anar molts minuts guanyant. Dinamarca jugarà els vuitens contra Hongria.