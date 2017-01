Nadal serra les dents

El preciós duel generacional que van protagonitzar ahir Rafa Nadal (7) i l'alemany Alexander Zverev (24) es va decantar del costat de la veterania, l'esperit de supervivència i la mortífera i recuperada dreta del balear, que presenta la seva candidatura oficial al títol en l'obert d'Austràlia. Nadal va haver de serrar les dents per contrarestar el talent d'un jove de 19 anys a qui els experts situen com a futur número 1. De fet, Zverev va plantar cara i va obligar l'experimentat manacorí –12 títols de Grand Slam i campió a Austràlia el 2009– a fer el màxim esforç: 4-6, 6-3, 6-7 (5), 6-3 i 6-2 en quatre hores i 5 minuts. Inferior en cops guanyadors –58 per 43–, la consistència i el físic de Nadal van ser clau: 74 errors no forçats de l'alemany i només 34 del balear. El segon servei de l'illenc va ser de la mateixa manera una basa desequilibrant, perquè es va endur un 62% dels punts jugats (23/37), i el seu rival, un 42%. Zverev va acabar enrampat per l'exigència física i emocional en un partit amb intercanvis eterns i espectaculars. Per exemple, un de 38 cops que es va adjudicar l'alemany en el cinquè set i que va fer aixecar el públic dels seients. Amb l'eliminació prematura de Djokovic, Nadal s'ha deslliurat de la pressió de tenir el balcànic pel seu cantó del quadre. En els vuitens, però, tindrà un rival dur i físicament portentós, el francès Gael Monfils (6). Sense fer soroll, el gal ha anat despatxant els seus rivals amb solvència. La seva darrera víctima va ser l'alemany Philipp Kohlschreiber (32) al qual va vèncer per 6-3, 7-6 (1) i 6-4. En els dos partits precedents només va cedir un set a l'erràtic ucraïnès Aleksandr Dolgopolov. Nadal domina el cara a cara per 12-2.

En el derbi del País Valencià, el castellonenc Roberto Bautista (13) va segellar el seu pas a vuitens contra el xabià David Ferrer (12) per 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) i 6-4 en un partit dur i igualat. Bautista confirma la progressió i va llançat cap a la fita d'enlairar-se entre els deu millors. Demà, en els seus tercers vuitens a Melbourne (2014 i 2016) tindrà al davant el canadenc Milos Raonic (3), temible en pista dura pel seu servei estratosfèric. Per un altre costat, el somni de l'uzbek Denis Istomin, el botxí de Djokovic, perdura després que ahir eliminés l'asturià Pablo Carreño (30) en una batalla de cinc sets: 6-4, 4-6, 6-4, 4-6 i 6-2.

En noies, la nord-americana Serena Williams (2) va atropellar la seva compatriota Nicole Gibbs (92a) per 6-1 i 6-3 en 63 minuts. La sis cops campiona va guanyar un 83% dels punts amb el seu primer servei (19/23) tot i que Gibbs va signar un break en el segon set que va animar una mica el partit. Serena jugarà els vuitens contra la txeca Barbora Strycova (16).