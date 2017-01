Un accés a quarts agònic

La selecció espanyola no va tenir l'actuació més encertada del mundial, però tot i això va doblegar un Brasil excels, que va manar en el marcador durant bona part de l'eliminatòria, però que en el moment decisiu es va veure superat per un combinat bregat malgrat la joventut, i també li va passar factura la inferioritat numèrica final. Avui, la selecció del català Jordi Ribera coneixerà el rival dels quarts, que sortirà del duel entre Croàcia i Egipte.

Semblava que només havia de ser qüestió de temps que la selecció espanyola trenqués el partit després d'un inici igualat. Però ben aviat es va veure que els brasilers, liderats en atac per uns encertats Langaro i Silva, però sobretot sostinguts en defensa per un inspiradíssim César Almeida, els podien complicar la vida. Precisament l'exporter del Fraikin Granollers va donar el màxim avantatge del primer temps al Brasil marcant un gol des de la seva porteria (11-8). La diferència es va reduir en el descans (18-16), però el Brasil la va tornar a ampliar a tres (20-17). Els de Ribera es van avançar per primer cop en el minut 42, però això tampoc els va catapultar en el resultat. Encara van veure com els brasilers es resistien a entregar-se (24-23 i 26-25). Als últims dos minuts, s'hi va arribar amb empat a 26, però l'exclusió de Toledo va aplanar el camí del triomf. Valero Rivera va marcar de penal, després de tres errors espanyols, i Alex Dujshebaev va sentenciar (26-28).