Somnis i mals averanys

La família Zverev, originària de Rússia i instal·lada des de fa anys a Alemanya, té molts motius d'orgull en aquest obert d'Austràlia. El gran partit del prometedor Alexander –19 anys–, tot i perdre contra Rafa Nadal, va fer córrer rius de tinta. Ahir, però, la seva notorietat va quedar relegada a un segon pla perquè el germà gran, Mischa –50è de l'ATP i 29 anys–, la va fer molt grossa i va deixar fora de combat el número 1, Andy Murray, per 7-5, 5-7, 6-2 i 6-4 en tres hores i 33 minuts. L'escocès continua barallat amb Melbourne: cinc finals perdudes i una eliminació en vuitens inesperada tot just quan era el primer favorit i tenia l'oportunitat d'afermar el seu lideratge amb Djokovic, el defensor del títol, eliminat. Mischa jugarà els quarts contra el geni Roger Federer (17), que va superar el japonès Kei Nishikori (5) per 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6 i 6-3 i se sent rejovenit.

Murray va perdre ni més ni menys que vuit vegades el seu servei i això va ser una llosa excessiva que va esterilitzar els seus 71 cops guanyadors, per 52 de Zverev. Tots dos van cometre un nombre similar d'errors –28 l'escocès i 26 l'alemany–. Zverev, que va pujar a la xarxa 118 vegades i va guanyar 65 punts trencant el ritme del britànic –la gran clau–, va signar el triomf més rellevant de la seva trajectòria. Mai havia arribat tan lluny en un Grand Slam. La tercera eliminatòria de Wimbledon 2008 era el seu sostre.

En el partit més esperat de la jornada per la simbiosi que provoca Federer als aficionats, Nishikori va intentar boicotejar la festa i va avisar del seu potencial en un primer set sense trencaments en què va seleccionar millor els seus cops en el tie-break. Nishikori dominava i el suís no estava fi amb el servei. Federer va treure del calaix el catàleg de cops que l'ha fet cèlebre i va reaccionar amb virulència: 6-4 i 6-1. Tradicionalment ofuscat en condicions adverses contra rivals d'entitat, el nipó va expressar aquest cop tot el seu tennis en el quart set. Amb un trencament en el cinquè joc, va dur el partit a un dramàtic cinquè set. Els genis tenen cops amagats i quan semblava que el japonès en podia fer una de grossa, el suís va donar un cop de puny damunt la taula i es va situar en un tres i no res amb 3-0 i un break amunt. Nishikori va aprofitar el descans perquè el fisioterapeuta li tractés el maluc. Va sobreviure salvant dues pilotes de break en el joc posterior (3-1) i també va resistir el seu torn de servei següent (4-2), i fins i tot el posterior (5-3). Tres punts de servei –un segon obert, un primer fulminant i un ace corroborat per l'ull de falcó– i una esmaixada van tancar el partit, el triomf 200è contra rivals top ten. Federer va saltar embogit, feliç per haver recuperat el seu millor tennis.

Allunyat dels grans titulars, Stan Wawrinka (4) va fent. El campió del 2014 va posar fi a l'aventura de l'italià Andreas Seppi per 7-6 (2), 7-6 (4) i 7-6 (4) en un duel de gran tensió amb dos trencaments per a cadascun en què el suís va marcar diferències mínimes amb 53 cops guanyadors, per 37 del rival. L'helvètic s'enfrontarà al francès Jo-Wilfried Tsonga (12), un altre vencedor silenciós que va tallar la progressió del britànic Daniel Evans.