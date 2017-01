Adel Mechaal, un altre cop suspès fins al desembre

Adel Mechaal torna a estar suspès fins al mes de desembre del 2017 per l'Aepsad, per no estar localitzable tres vegades seguides per passar controls de dopatge. Mechaal, des que va esclatar el cas a l'estiu –ja va estar a punt de costar-li la presència en els Jocs i, a l'europeu de cros el mes passat, hi va arribar també un dia més tard–, ha volgut deixar clar que no es tracta d'una sanció per dopatge. L'agència espanyola antidopatge va desestimar ahir el recurs que el palamosí va presentar el mes de desembre de l'any passat, quan la IAAF el va sancionar fins al desembre d'aquest 2017 i, per això, Mechaal torna a estar suspès. El palamosí, que encara pot recórrer al TAS, va presentar recurs contra la designació per part de l'Aepsad del jutge únic del cas –considerava que era un col·laborador de l'organització–. Ahir, l'agència va dictar la suspensió.

Administratius

Adel Mechaal (1990) va obtenir la classificació per als Jocs de Rio en les seves distàncies preferides, 1.500 i 5.000. Subcampió d'Europa en la distància més llarga, a l'hora de viatjar amb la selecció espanyola uns problemes administratius van impedir que agafés l'avió tal com estava previst perquè el Comitè Olímpic Espanyol va advertir a la federació espanyola que hauria comès una triple falta a l'hora de facilitar la seva ubicació en el programa Adams antidopatge de seguiment individualitzat; una aplicació que obliga els esportistes a facilitar en tot moment el seu lloc de residència. Disposat a recórrer al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) per evitar la sanció que li impedís córrer a Rio, Mechaal va resoldre aquests problemes administratius i la IAAF el va inscriure a les curses per a les quals s'havia classificat. Segons l'estament internacional, la de Heusden-Zolder va ser l'única absència no justificada –o prèviament no comunicada– del palamosí del seu lloc de residència, Font-romeu. I va ser per anar a córrer el míting que es disputava a la localitat belga el 16 de juliol.

De la pista al fang

Superat l'ensurt administratiu, Adel Mechaal va poder disputar els Jocs però en les sèries de les dues distàncies no va aconseguir la classificació. El mateix agost l'atleta va explicar l'infern que va viure quan va ser a Madrid i com els seus germans el van ajudar. El palamosí es va traslladar al CAR de Madrid amb una beca de la federació espanyola, a entrenar-se amb un dels tècnics de referència a l'Estat, Antonio Serrano. Amb la classificació per al campionat d'Europa de cros –va ser bronze la temporada abans a Ieras– Mechaal tampoc va poder viatjar a Chia (Itàlia). La IAAF el va suspendre cautelarment fins que l'Aepsad resolgués el seu expedient pels tres controls. L'endemà, amb les al·legacions del palamosí presentades, l'estament internacional es va fer enrere i va instar l'organisme estatal a resoldre el cas al més aviat possible.

Un nou recurs