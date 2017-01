Una tarda de sorpreses

Les sorpreses van ser la tònica en la segona jornada de vuitens de final del mundial d'handbol. La primera i més sonada va ser l'eliminació de tota una campiona olímpica com Dinamarca per part de la selecció d'Hongria (27-25). Tres cops finalista de la competició (1967, 2011 i 2013), però mai campió, el potent equip danès, liderat per Mikkel Hansen, va veure estroncada la seva progressió contra una modesta Hongria –entrenada pel català Xavier Sabaté– que havia superat la fase de grups amb l'últim bitllet del seu grup i amb només dues victòries (contra Xile i l'Aràbia Saudita).

Des del 2005 que Dinamarca no s'acomiadava del mundial abans dels quarts de final, però ahir no hi va haver manera de trobar el desllorigador per superar els hongaresos, que van tenir en el porter Roland Mikler el seu jugador més determinant. Malgrat dominar després de la primera meitat (12-13), ni les aportacions de Mikkel Hansen (vuit gols) i Lasse Svan (sis gols) van servir per deixar Dinamarca viva en la competició. Hongria jugarà demà (17 h) el seu partit de quarts de final contra Noruega.

L'altre moment de la tarda va ser l'eliminació d'Alemanya, actual campiona d'Europa, per part de Qatar, subcampiona mundial i també entrenada per un català d'origen aragonès: Valero Rivera. L'equip alemany va controlar el partit, amb avantatges de quatre gols, però Qatar va reaccionar i, liderada per Rafael Capote (nou gols), va aconseguir capgirar el resultat i imposar-se per només un gol de diferència (20-21). El rival de Qatar en els quarts de final serà Eslovènia (demà, 20.45 h).

Els dos partits restants de vuitens de final van transcórrer segons el guió previst i van acabar amb victòria de les seleccions favorites. Suècia va assolir els quarts de final en apallissar Bielorússia (22-41). En la propera eliminatòria tindrà un repte major en enfrontar-se a França, que és la selecció amfitriona i actual campiona del món. El partit tindrà lloc demà (19 h).

El rival de la selecció espanyola en els quarts de final va sortir de l'últim partit de la jornada, que va enfrontar Croàcia contra Egipte. Malgrat els esforços de l'equip africà, que va arribar a dominar algunes fases del partit, la selecció balcànica es va acabar imposant de quatre gols (21-17). Espanya i Croàcia, que es van enfrontar en la final del mundial que Espanya va guanyar el 2005, es jugaran un lloc per a les semifinals demà a les 20.45 h.