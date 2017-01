La xarxa és de Federer

El suís Roger Federer (17) no es va deixar intimidar per l'alemany Mischa Zverev, el botxí d'Andy Murray (1), i es va plantar ahir a les semifinals de l'obert d'Austràlia sense parpellejar. La final de vells rockers somiada pel mite Rod Laver entre el de Basilea i Rafa Nadal, que avui al matí posarà a prova la seva recuperació contra el canoner canadenc Milos Raonic (3), s'adiu ara mateix de ple als possibles desenllaços. L'altre duel de quarts l'hauran jugat en la matinada Goffin (11) i Dimitrov (15).

Sigui com vulgui, el geni es va imposar per 6-1, 7-5 i 6-2 en una hora i 32 minuts contra un debutant en quarts d'un major. Un exercici de superioritat absoluta i el mínim desgast possible en què va signar 65 cops guanyadors i només va cometre 13 errors no forçats –Zverev va fer els mateixos però només 30 cops guanyadors– i en què també va guanyar la batalla a la xarxa que li va plantejar Zverev. El triomf abassegador li permetrà mesurar forces amb el seu compatriota Stan Wawrinka (4). El campió del 2014 va eliminar al francès Jo-Wilfried Tsonga (12) per 7-6 (2), 6-4 i 6-3.

Zverev va seguir el mètode anti-Murray i va pujar exageradament a la xarxa. Però el seu percentatge d'èxit va ser netament inferior al que va acreditar l'helvètic, el millor volejador del planeta. Federer va guanyar un 72% de punts pujant quan s'ha de pujar (23/32), mentre que Zverev, més esbojarrat conscient de la seva inferioritat des del fons, va arribar només a un 40%: 30/75. Federer, campió quatre cops, jugarà la seva tretzena semifinal als Antípodes –s'hi va estrenar el 2004–, que aviat és dit, i la 41a en un Grand Slam, rècords absoluts. Els seus fills li demanen que no perdi per poder quedar-se a Melbourne.

El tapat Wawrinka va saber patir en un primer set complicat en què cap de tots dos va ni tan sols ensumar la pilota de trencament. L'eficiència per aprofitar les oportunitats va catapultar Stanimal en els dos posteriors i va consumar les tres pilotes de break de què va disposar, dues en el segon set i una en el tercer. Agressiu, va completar més cops guanyadors –41 per 27– i menys errors –28 per 39– i va saber gestionar amb molta eficàcia –un 65% d'èxit– el seu segon servei, aspecte del que fan gala els grans tennistes: 32/49. Amb tres títols de Grand Slam, no serà, ni de bon tros, un rival còmode per a Federer, que domina el cara a cara per 18-3.

