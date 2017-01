Hi ha oportunitats en la vida que cauen del cel. Quan menys t'ho esperes, algú et recompensa la trajectòria i les qualitats. Si, a més, has sembrat durant anys un mateix terreny, l'oportunitat pot arribar a brotar tan fort que es converteix en gairebé impossible de rebutjar.

És el cas de Jordi Sánchez, que, el cap de setmana passat, va marxar a Costa Rica per treballar en la federació de rugbi del país i potenciar, sobretot, la modalitat olímpica de seven. “Buscaven algú jove, amb ganes de progressar i aprendre. En Joan Snuggles, un dels meus primers entrenadors i una eminència a Sant Boi, em va avalar”, explica Sánchez. “Ell viatja per la zona, ha fet entrenaments allà i té bona relació amb el president de la federació, en Ramon Colé, que també és català. En Joan ha estat clau en això”, afegeix.

A Costa Rica no hi ha gaire nivell de rugbi. “Amb prou feines hi ha equips per fer una lliga de deu equips”, explica Sánchez, que reconeix que el primer objectiu que li han demanat se centra, bàsicament, en el desenvolupament de la lliga i les categories inferiors. “Perquè ens fem una idea, al meu club tenim unes 140 fitxes només en categoria amateur. Allà n'hi ha 400 a tot el país. I no tenen categories juvenils”, explica Sánchez, que fins fa quatre dies feia d'entrenador i jugador del primer equip del Barcelona Enginyers. “Els deixo una mica tirats perquè marxo enmig de la temporada i sento que fallo a la família que havíem creat. Però ho deixo en bones mans”, comenta. L'Enginyers es manté a la part mitjana de la divisió d'honor B, la categoria de plata del rugbi espanyol. “Sempre he volgut dedicar-me al rugbi amb exclusivitat. Guanyar-me la vida amb el que més m'agrada. I l'oferta era impossible de rebutjar econòmicament, esportivament i culturalment”, reconeix Sánchez, que té molta feina per fer. El primer torneig amb la selecció de rugbi de set serà a mitjan febrer i la primera fita és guanyar el panamericà que es disputa el mes de desembre. “El full de ruta és clar i acaba amb un hipotètic preolímpic, però hem d'anar pas a pas”, conclou Sánchez, a qui ni se li va passar pel cap rebutjar aquesta gran oferta.