Espanya topa amb Croàcia

ESPANYA: Gonzalo; Balaguer (3), Duixebàev (5), Guardiola (1), Viran, Cañellas (1) y Fernández (7) –set inicial–; Corrales (p.s.), Gurbindo (1), Rivera (3, 2 p.), Tomás (3), Entrerríos, Sarmiento (1), Aginagalde (1), Goñi (3) i Figueras. CROÀCIA: Pesic; Horvat (4, 1 p.), Sebetic (1), Duvnjak (3), Mandalinic, Strlek, Musa (3) –set inicial–; Stevanovic (p.s.), Mihic, Stepancic (2), Gojun (1), Matulic, Kontrec (2), Jotic, Mamic (9) i Cindric (5). PARCIALS: 3-3, 7-6, 9-9, 11-12, 14-15 15-17; 17-21, 20-23, 24-26, 26-27, 28-29 i 29-30. ÀRBITRES: Gjeding i Hansen. Exclusions: Rivera (40'), per part d'Espanya; i Horvat (8'), Duvnjak (31' i 42') i Musa (48'), per part de Croàcia. PÚBLIC: uns 11.000 espectadors a l'Arena de Montpeller.

Després de tres mundials consecutius accedint a les semifinals, la selecció espanyola, amb sis jugadors catalans, va quedar ahir fora de la pugna per les medalles en caure eliminada en els quarts de final per Croàcia, que va saber jugar millor les seves cartes i va marcar el ritme de joc durant gairebé tot el partit. La solidesa defensiva, un dels principals arguments del combinat de Jordi Ribera, no va estar al nivell exigit contra la poderosa primera línia croata, i Marko Mamic en la primera meitat i Luka Cindric en la segona van trobar les escletxes per tenir el duel sota control. L'equip estatal, que va arribar a perdre de cinc gols (16-21), va reaccionar (28-28), però no va poder culminar la remuntada contra un equip croat que va saber gestionar millor els últims minuts i es va acabar enduent el bitllet per a les semifinals. El seu rival serà Noruega, que va guanyar clarament la partida a l'Hongria de Xavi Sabaté (31-28). En l'altra part del quadre, s'enfrontaran França, que va obtenir una victòria molt treballada contra Suècia (33-30), i Eslovènia, que va posar fi al periple del combinat de Qatar (32-30), dirigit per Valero Rivera.

L'equilibri va caracteritzar la primera meitat a Montpeller. Tot i el bon inici (8-6), amb protagonisme de David Balaguer i Ángel Fernández des dels extrems, l'equip espanyol no va acabar de trobar el to defensiu. Ni amb el clàssic 6-0, ni amb el 5-1 que Ribera va ordenar en el tram final van poder neutralitzar les canonades de Marko Mamic, que amb 8 gols va impulsar el conjunt croat en el primer acte (15-17). Les alarmes van saltar a l'inici del segon temps, quan un parcial de 0-4, tot i jugar amb inferioritat, van col·locar l'equip balcànic amb 5 gols d'avantatge (16-21). Espanya va saber aturar el cop. Amb diversos canvis defensius, picant molta pedra i els llançaments d'Alex Duixebàev va iniciar el camí de la remuntada, i quan faltaven 7 minuts per al final va restablir l'equilibri (28-28). A partir d'aquí, Croàcia va recuperar els atacs amb set jugadors, el porter Ivan Stevanovic va aparèixer en el moment oportú i el conjunt estatal, tot i disposar de 15 segons, no va saber jugar l'últim atac per forçar la pròrroga.

En aquesta mateixa part del quadre, el conjunt noruec va passar per sobre de l'hongarès en la primera meitat (17-10). Liderat per Sander Sagosen, l'equip escandinau va veure porteria amb facilitat davant una defensa magiar que feia aigües i que va facilitar la feina del rival amb moltes pèrdues de pilota en atac. El panorama no va variar després de la represa i en l'intercanvi de cops, sense defenses, els escandinaus van ampliar les diferències fins als 10 gols (26-16). Amb l'accés a les semifinals segellat, Noruega va baixar d'intensitat i l'equip de Xavi Sabaté, amb Gabor Csaszar com a estilet –autor d'11 gols– ho va aprofitar per maquillar el resultat final després d'un parcial de 5-12.

Davant de 28.000 espectadors, a Lilla, França va haver de treballar de valent per superar Suècia, que impulsat per les bones intervencions d'Apelgren, va guanyar el parcial de la primera meitat (15-16). La nova generació bleu, amb Fabregas, Mahe i Remili, va fer un pas endavant i va poder segellar l'accés a la semifinal de demà, en què es trobarà a Eslovènia. El conjunt de Veselin Vujovic va prendre la iniciativa des del primer moment i Qatar, sempre a remolc, va acabar abaixant els braços.