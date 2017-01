Bolt perd una medalla d'or olímpica en el relleu 4x100

Usain Bolt ha perdut una de les seves nou medalles d'or olímpiques per culpa de la sanció per dopatge del seu company Nesta Carter en l'equip jamaicà de 4x100 m en els Jocs Olímpics de Pequín. El Comitè Olímpic Internacional va fer públic ahir que retira la medalla i el títol als jamaicans després de tornar a analitzar les mostres dels atletes que van competir a Pequín amb els mètodes actuals a la recerca de substàncies prohibides. La mostra de Carter va donar restes de metilhexanamina i s'ha decretat la desqualificació del velocista en totes les proves que va fer, inclosa el relleu 4x100 m amb Jamaica. Nesta Carter va disputar les eliminatòries i la final del relleu amb els seus companys Michael Frater, Asafa Powell i Usain Bolt. Tots quatre hauran de tornar les seves medalles d'or. La possible sanció per dopatge a Carter i la desqualificació de l'equip de Jamaica ja es va filtrar el mes de juny del 2016, però fins ahir el COI no ho va fer oficial.

Usain Bolt es queda amb només vuit medalles d'or en el seu palmarès i no tindrà el famós triple triplet per haver guanyat les tres proves de velocitat –els 100 m, els 200 m i els 4x100 m–, en tres Jocs Olímpics de manera consecutiva, a Pequín 2008, Londres 2012 i Rio 2016. Es dona la circumstància que Nesta Carter també va formar part de l'equip de Jamaica que va guanyar l'or olímpic en el 4x100 m de Londres 2012, i les mostres d'aquests Jocs també s'estan tornant a analitzar.

La pèrdua de medalles d'or i títols olímpics en els relleus per part d'un gran atleta per culpa del dopatge d'un company no és el primer cop que passa. El nord-americà Michael Johnson –gran dominador dels 400 m durant molts anys–, va veure com el positiu d'un company en el relleu 4x400 m dels Estats Units li va fer perdre una medalla d'or en els Jocs Olímpics de Sydney 2000 i un títol mundial a Sevilla 1999. A Sydney van ser dos els atletes que van donar positiu, Antonio Pettigrew i Jérôme Young, mentre que a Sevilla també hi va donar Pettigrew. Johnson va passar de cinc medalles d'or olímpiques en 200, 400 i 4x400, a només quatre.

La pèrdua de medalles i títols dels relleus dels Estats Units per culpa del dopatge ha estat habitual. De fet, van perdre quatre títols mundials de 4x400 m masculins consecutius: els del 1997, 1999, 2001 i 2003, per dopatge de tres atletes diferents. En noies, la sanció per dopatge de Marion Jones també va afectar les seves companyes en el relleu 4x100 m femení tant en mundials com en l'or olímpic de Sydney 2000. També s'ha donat el cas, però, que una atleta sancionada per dopatge en el 4x100 m femení dels Jocs d'Atenes 2004, la nord-americana Crystal Cox, no va comportar la desqualificació de l'equip i la pèrdua de la medalla d'or. Només va disputar les eliminatòries i el COI va decidir que no afectava el que havia fet els Estats Units en la final en què va guanyar el títol.

Entre els sancionats en aquesta nova entrega del COI també hi ha la saltadora russa Tatiana Lébedeva, que va ser subcampiona olímpica a Pequín 2008 en llargada i triple. Lébedeva, que es va retirar l'any 2013, és l'actual vicepresidenta de la Federació Russa d'Atletisme i membre de la comissió de la dona de la Federació Internacional d'Atletisme. Lébedeva ha anunciat que no es considera culpable i que recorrerà contra la sanció al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS).