L'esclat de Balaguer, el més positiu de l'equip de Ribera

Jordi Ribera ha tancat el seu primer gran repte al capdavant de la selecció espanyola amb un cinquè lloc en el mundial de França. Després d'una primera fase immaculada i un últim partit notable contra Eslovènia (36-26), el conjunt estatal va oferir dubtes en els vuitens de final contra el Brasil (27-28) i es va encallar definitivament davant el mur defensiu de Croàcia (29-30) en l'últim sedàs abans d'entrar en la pugna per les medalles. Va ser un final de partit jugat a cara o creu, però el tècnic sarrianenc va admetre que no havien sabut jugar les seves cartes. “Sense poder recuperar la pilota i poder córrer al contraatac, ens ha costat molt poder anotar. Ens ha costat obrir la seva defensa i trobar espais lliures per poder llançar i al final ens ha faltat encertar-la en aquells llançaments més clars. Ens ha faltat una mica de serenitat en atac”, va sentenciar. L'equip estatal ha deixat entreveure el dinamisme ofensiu i la velocitat que dibuixava Ribera a la seva pissarra, però no ha acabat de solucionar les mancances endèmiques en el llançament exterior.

En tot cas, Ribera recorda que aquest és l'inici d'un recorregut de quatre anys i destaca la inclusió de quatre debutants en la selecció. En aquest sentit, un dels més destacats ha estat l'extrem barceloní David Balaguer, que ha refermat el bon paper en les files del Nantes i s'ha convertit en la revelació de l'equip. Ràpid, fort, atrevit i molt efectiu en el llançament, ha disposat de molts minuts de joc, s'ha donat a conèixer al gran públic i s'ha disputat l'extrem dret amb el fins ara intocable i tot un exemple de competitivitat, el capità blaugrana Víctor Tomàs. Un altre dels debutants ha estat el pivot del Fraikin BM Granollers Adrià Figueras, que en la lligueta inicial es va convertir en una bona alternativa al basc Julen Aginagalde, però que en la fase decisiva no ha disposat d'oportunitats. Els altres tres jugadors catalans, fixos en les convocatòries, han complert amb més o menys encert la feina que tenien encomanada. Un campionat més, Valero Rivera ha estat el màxim golejador de l'equip, a més de ser l'encarregat d'executar els penals. Després de les proves inicials, Viran Morros ha tornat a ser un dels eixos defensius del combinat espanyol, formant tàndem amb l'alacantí Gedeon Guardiola. En la primera línia, el vallesà Joan Cañellas ha exercit de lateral esquerre contribuint tant en tasques defensives com ofensives. Tot i que aquest cop arribava més descansat que en altres campionats, es va lesionar el turmell en el tram final del partit contra Croàcia.