El triomf universal de Roger Federer

Roger Federer (17) s'ha endut aquest matí el derbi suís contra Stan Wawrinka (4) en la primera semifinal de l'obert d'Austràlia per7-5, 6-3, 1-6, 4-6 i 6-3 en tres hores i quatre minuts i jugarà diumenge la final al Melbourne Park. El seu rival serà el vencedor del duel que jugaran demà al matí Rafa Nadal (9) i el búlgar Grigor Dimitrov (15). Federer ha exhibit el seu major catàleg de recursos per superar la forta oposició del seu compatriota, amb una capacitat de resolució lògicament superior a la xarxa i moltes dosis de genialitat. Federe nio jugava una final de Gran Slam des de l'obert dels Estats units 2015.

El primer set s'ha caracteritzat per una igualtat extrema i els petits detalls han marcat la diferència. Wawrinka ha tingut tres oportunitats per consumar un break, però el geni se n'ha sortit. En el dotzè joc, a més, ha donat un cop d'efecte signant el primer trencament del partit i ha resolt el primer acte per 7-5 en 50 minuts de tennis vertiginós per part de tots dos contendents. El de Basilea ha estat superior amb la volea i ha fet molt mal al seu rival amb el revés tallat, que ha reservat pels moments clau. Wawrinka s'ha mostrat més segur en els duel de cops de revés d'alta velocitat i també ha exhibit, malgrat haver claudicat, el poder del seu servei.

Federer ha posat el peu al coll del seu rival en el segon set i no l'ha deixat ni respirar. En el sisè joc li ha trencat el servei per segon cop –el de Lausana, ofuscat, ha trencat ha esmicolat la raqueta– i ha tancat en blanc el seu segon triomf parcial (6-3) amb superioritat manifesta.

Amb molèsties en la cama dreta, Stanimal ha parlat amb el fisioterapeuta en el segon canvi de costat del tercer set amb 1-2 a favor. En el joc següent, amb servei de Federer, s'ha posat amb un 0-40 favorable. Ha fallat la primera dreta (15-40), però en la segona oportunitat ha signat per fi el seu primer trencament del partit amb un revés creuat (1-3). A més, amb molta solvència, s'ha adjudicat el seu servei (1-4). Curiosament reviscolat tot just a partir del moment en què ha tingut molèsties, ha resolt l'acte per un contundent 1-6 sense trobar pràcticament oposició en 26 minuts. La Rod Laver ha quedat gelada fruit de la preocupació col·lectiva arran de la baixada d'intensitat de Federer. A més, Wawrinka, en el primer joc del quart set, ha donat un altre cop de punys segellant el seu tercer break amb un revés marca de la casa. Una oportunitat de trencament amb 30-40 en la restada no convertida ha estat la primera mostra de recuperació de les constants vitals del geni, obnubilat durant mitja hora. Wawrinka ha fet una doble falta i en el punt posterior Federer ha regalat al públic de la Rod Laver un contrabreak (1-1). Els empats s'han anat succeint altre cop en un context d'igualtat –3-3, 4-4–, però a Federer se l'ha vist altre cop endollat, reactivat, ràpid de cames i de ment. Però, paradoxes del tennis, s'ha ennuegat amb el seu servei en el novè joc. Wawrinka li ha saltat a la jugular i ho ha aprofitat (4-5) –quart break–. Amb autoritat, a més, ha materialitzat el 4-6 en blanc.

Federer, que mai no ha perdut un partit a Austràlia quan s'ha avançat per dos sets a zero, ha rebut tractament mèdic abans d'arrencar el cinquè set. Ha començat guanyant el seu servei i ha perdut el joc posterior en blanc. La seva dona, amb un jersei rosa llampant, no s'ho podia ni mirar. El de Basilea ha salvat amb una deixada pilota de break en el tercer joc i ha hagut de repetir en el cinquè. Wawrinka no ha estat aliè a la pressió i ha perdut el seu servei en el sisè joc amb una doble falta en el darrer punt (4-2). El món, alleugerit, ha celebrat el break. Solvent, Federer s'ha adjudicat el seu servei (5-2). Wawrinka ha replicat (5-3), però el campió de disset títols de Grand Slam ha fet un darrer joc perfecte amb dues dretes mortíferes i ha alçat els braços.

Un duel fraternal