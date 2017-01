Han estat uns mesos complicats al CN Sabadell, un dels clubs amb més massa social de Catalunya que dimecres va fer eleccions a la presidència. “Ha estat una campanya de molt desgast”, reconeix Claudi Martí, el vencedor dels comicis i flamant president del club vallesà. “Ha acabat, però, amb una encaixada de mans. Com havia de ser. Toca mirar endavant i anar tots junts perquè el club ho necessita i s'ho mereix”, hi afegeix Martí, que dimecres va tenir el suport d'un 63,2% dels votants. Miquel Torres, rival i fins dimecres president del club, va obtenir el 35,81%. “Sempre que comences tens la il·lusió de guanyar. I, a mesura que anaven passant el dies, les expectatives eren bones. Ahir, durant el dia, les vibracions també eren bones des del primer moment”, relata el nou president del club vallesà, que dirigirà l'entitat els sis anys vinents.

Avui les instal·lacions del CN Sabadell són el marc de l'inici de la copa del Rei de waterpolo, el primer acte en què Claudi Martí exercirà de president. “Espero començar amb bon peu”, resumia. El nou president de l'entitat es mostra clar a l'hora de definir la transició: “Són millors les evolucions que les revolucions. El canvi ha de ser tranquil.” L'equip de Martí centrarà aquesta transformació calmada en qüestions de tarannà i manera de fer les coses. “Des del punt de vista social, volem tenir una realitat diferent amb el soci. Que tothom s'hi impliqui i que se senti partícip del club”, descriu el flamant president del CN Sabadell. “El club té una essència social i de nexe ineludible. No la podem evitar i l'hem trobat a faltar darrerament”, hi afegeix Claudi Martí, que també espera començar ben aviat la planificació esportiva per al curs vinent. “Volem fer-ho segons els nostres criteris de reforç del planter i de treball en projectes nous que potenciïn la base del club”, conclou.