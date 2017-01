Rècord en mans familiars

“Era un somni tornar a jugar una final contra la meva germana Venus”, va admetre dijous Serena Williams, que avui lluitarà en una final fraternal per convertir-se en la primera que arriba als 23 títols de Grand Slam desempatant amb l'alemanya Steffi Graf (22). Serà la novena final de la màxima graduació entre totes dues –6-2 per a la petita–. Venus, que amb 36 anys és la jugadora més veterana de l'obert d'Austràlia, va estar eclipsada per les lesions entre el 2010 i el 2014, però el seu inici de curs ha estat excepcional. Malgrat tot, la contundència, el físic i el rànquing situen com a favorita Serena, que si venç recuperarà el número 1 en detriment d'Angelique Kerber just al mateix escenari on el va perdre l'any passat. Un win-win, l'anomena Serena. El cara a cara el domina Serena per 16-11. Totes dues tenen un estil agressiu similar que les ha fet cèlebres durant gairebé dues dècades. La petita ha guanyat 71 títols, mentre que Venus se n'ha endut 49, amb 7 Grand Slams.