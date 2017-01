Supervivència extrema

La final vintage somiada de l'obert d'Austràlia ja és una realitat. Paradigma de la competitivitat, Rafa Nadal (9) va superar ahir la resistència, l'aplom i el talent ofensiu i defensiu del búlgar de 25 anys Grigor Dimitrov (15) en un partit majestuós –el millor del torneig– de 4 hores i 56 minuts per 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4) i 6-4 i s'enfrontarà demà amb Roger Federer (17). Serà la seva quarta final a Melbourne –va ser campió el 2009 contra el suís–, i la sisena de l'helvètic, quatre cops coronat als Antípodes. Nadal no jugava la final d'un major des de París 2014. Semifinalista a Wimbledon el 2014 i ara rescatat, Dimitrov deixa empremta.

Dominant amb la seva dreta clàssica cargolada i sòlid amb el revés, Nadal es va endur el primer set amb nitidesa per 6-3 en 35 minuts jugant amb profunditat i rapidesa de cames. Un exercici de superioritat plasmat a partir d'haver remuntat un 15-40 en un primer joc entremaliat. El balear va trencar en el quart joc (3-1) i va deixar estabornit el seu contrincant. Immens amb el servei –71% de primers–, el manacorí va signar un 90% dels punts que va jugar amb el primer (18/20) en el parcial inicial.

El segon set va ser una muntanya russa. Amb un estil de joc tècnicament similar al de Federer, Dimitrov va fer un pas endavant literal –entrant més dins la pista i colpejant el revés sobre la dreta cargolada de Nadal amb la bola a menor altura– i metafòric. El búlgar va signar en blanc el seu primer break en el quart joc (1-3) i va guanyar el servei (1-4). Nadal va reaccionar amb un trencament en el setè joc, amb dues dobles faltes de Dimitrov i dos cops de revés letals (3-4). El jugador nascut a Haskovo i resident a Montecarlo s'hi va tornar i va consumar el seu segon trencament (3-5). Però Nadal va replicar amb el contra-break. Amb 4-5 en contra, el balear va salvar amb el seu servei quatre pilotes de set (5-5). Segur, Dimitrov va seguir dominant el centre de la pista amb una gran varietat de cops profunds, va pressionar i va materialitzat la seva superioritat transitòria (5-7) en la cinquena pilota.

Reforçat, el búlgar va guanyar en blanc el seu servei (0-1). Foguejat en mil batalles, Nadal es va refer i va inquietar amb un 15-40 en el tercer joc. Dimitrov va salvar les dues pilotes de break. En el cinquè joc, Nadal va celebrar un cop d'efecte amb un trencament vital (3-2), però el seu rival, sòlid en els intercanvis i clarivident en els cops guanyadors, el va esterilitzar (3-3) i es va avançar amb un joc vertiginós (4-3) amb dos dels seus 20 aces. Competidor nat, Nadal es va aferrar a la pista (4-4, 5-5). Amb 5-6 per a Dimitrov i Nadal a punt de servir, el joc es va aturar pel desmai d'un espectador. El balear no va titubejar: 6-6. En el tie-break i malgrat la mobilitat de cames i el nivell d'exigència altíssim del búlgar, que també ho torna tot, va atacar amb fermesa i es va ha apoderar (7-5) del tercer set. Va tancar, a més, el primer joc del quart acte en un intercanvi de quirats. Inalterable, el de Haskovo va seguir agressiu en una fase més tèbia: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. 5-5 i 6-6. Dimitrov va jugar el tie-break com els àngels, amb bons serveis, dreta agressiva i volees definitives (4-7), i va abocar el partit al cinquè set.

El desenllaç