El CNB es desmarca del guió

La posada en escena de la copa va fer honor a la consideració de torneig del KO i en el primer partit el CN Barcelona, amb un memorable balanç defensiu, no va complir el guió i es va guanyar l'accés a les semifinals després de superar per la mínima el CN Terrassa (5-6), un dels equips que estava destinat a desafiar l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta. L'equip mariner, en canvi, no va tenir cap problema per resoldre el tràmit contra el Real Canoe amb una autèntica pallissa (2-21). El CN Barcelona i l'Atlètic Barceloneta reviuran avui la rivalitat veïnal en un derbi teòricament desigual a Can Llong (11.30 h per Esport 3).

En l'altre part del quadre, el CN Sabadell, l'amfitrió, va imposar la seva capacitat golejadora al contraatac contra un Mataró que va notar els problemes físics de dos dels seus puntals,Guimaraes i Lucas, i que en molts moments va pagar la precipitació d'un planter molt jove.

El Sant Andreu, als penals