Noruega apel·la a l'èpica

Noruega jugarà demà contra França la seva primera final d'un mundial després de batre Croàcia en la semifinal d'ahir en un desenllaç fascinant. L'extrem croat Horvat va tenir un penal amb el temps acabat per evitar la pròrroga, però Bergerund va rebutjar la pilota davant la bogeria dels seguidors de Noruega, l'única selecció convidada al campionat. En la pròrroga els croats van començar amb el cap més fred (22-24), però no van poder vèncer l'esperit indomable dels nòrdics en els últims minuts.

Abans de la pròrroga, el partit va estar marcat per la intensitat defensiva dels dos equips i el ritme pausat que va marcar el central croat Duvnjak. Noruega va intentar jugar amb més velocitat, però els nervis van fer sovint una mala passada a la seva jove figura Sander Sagosen, que va fallar dos penals i no va tenir la clarividència dels partits previs. El més veterà de l'equip, el pivot Bjarte Myrhol (6 gols), va acabar sent decisiu.