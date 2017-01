Serena passa a la posteritat

L'abraçada que Venus Williams (13) li ha donat amb tot el sentiment del món a la seva germana Serena (2) és la gran imatge d'una final històrica en què la petita s'ha convertit en la tennista que ha guanyat més títols de Grand Slam (23) de tots els temps, avançant a l'alemanya Steffi Graf (22). Serena, la jugadora de més edat (35) que guanya un major, es va fer seu el derbi de derbis per 6-4 i 6-4 en una hora i 21 minuts de nervis i imprecisions en un partit que passa a la història del tennis però no pas pel joc. La petita de les Williams atresora set títols a Melbourne: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 i 2017. Renascuda als 36 anys, Venus –no jugava una final de la màxima graduació des de Wimbledon 2009–, ha plantat cara. Amb 3-3 del primer set, totes dues s'havien trencat dos cops el servei. Serena hi ha tornat en el setè joc (4-3) i ha resolt el primer acte a partir dels seus primers serveis. Un únic break (4/11) en el segon set, també signat en el setè joc, li ha permès superar la pressió de la seva germana, que malgrat que ha recuperat la velocitat, també té la mà pesada i s'ha endut els pocs intercanvis llargs, ha estat inferior.