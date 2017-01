La il·lusió contra l'obligació

Els pronòstics es van complir al peu de la lletra en les semifinals de la copa, i avui l'Atlètic Barceloneta i l'Astralpool Sabadell disputaran la final a les instal·lacions de Can Llong. Ahir, els dos equips es van desfer dels adversaris amb relativa comoditat, sobretot els mariners, que no van patir gens per eliminar el Barcelona, mentre que als vallesans els va costar una mica més distanciar-se en el resultat i encarrilar el pas contra el Sant Andreu, si bé és cert que en el descans ja tenien la feina pràcticament enllestida.

Els de la Barceloneta han participat en les últimes onze finals i n'han guanyat nou de les dotze que tenen a les vitrines. Aquest migdia parteixen amb la condició de favorits per la qualitat dels jugadors i perquè han demostrat que es troben en un bon moment de forma: han rebut cinc gols en dos partits i n'han marcat 33. En les properes tres setmanes es juguen moltes de les possibilitats d'accedir a la final a sis de la lliga de campions i es nota que han greixat la maquinària.

De tota manera, saben que no es poden confiar. Fa pocs dies, el Sabadell els va trencar la ratxa de dos anys invictes i 41 victòries consecutives en la fase regular de la lliga. Els de Chava Gómez comptaran amb el suport dels aficionats i la il·lusió de tot un vestidor per pujar al tren dels campions, en el qual habitualment viatgen els mariners. El Sabadell també és l'últim club que ha guanyat una final de copa als barcelonins: va ser el 2012 a les ordres de Gabi Hernández i suposava la tercera per a l'entitat. D'aquella final, avui a la piscina, hi haurà set supervivents entre els dos equips. Serà la quarta final que enfronta els dos equips i fins ara el balanç és favorable als mariners (2-1).

Dels dos equips, el vallesà és el que potser arriba a la cita menys fresc. Ahir va resoldre les semifinals amb menys placidesa que el Barceloneta, tot i que mai va témer per vèncer. No va trigar a avançar-se (2-0), però el Sant Andreu va contrarestar (2-2) i es va mantenir dins del partit fins al segon quart, que va començar amb dos gols de Carrillo que van deixar el matx sentenciat (6-2). L'Atlètic Barceloneta, en canvi, va topar amb un Barcelona competitiu i que no va desentonar, però la diferència entre els dos equips es va reflectir aviat a la piscina i un parcial inicial de 0 a 6 va decidir la sort.