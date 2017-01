El campió i el convidat

Eslovènia es va emportar la medalla de bronze en el mundial després de vèncer per la mínima (31-30) Croàcia. Els eslovens van remuntar un partit en el que pràcticament sempre van anar per darrera en el marcador. Un gol de Mackovsek en l'últim minut els hi va donar la medalla de bronze.

ESLOVÈNIA: Skok, Blaglotinsek (3), Heningman (2), Magguc (4, 3p.), Kavticnik (1), Janc (2, 1 p.), Dolenec (2), Cingesar (4), Poteko, Kodrin, Gaber (3), Bezjak (4), Grebenc (3), Zarabec (1), Mackovsek (2) i Lesjak. CROÀCIA: Ivan Stevanovic, Mihic, Duvnjak (4), Luka Stevanovic (1), Gojun, Matulic, Horvat (4, 1p.), Kontrec (1), Mandalinic (1), Strlek (6), Musa, Jotic, mamic (1), sebetic (5), Cindric (7) i Pesic. PARCIALS CADA CINC MINUTS: 3-2, 4-5, 7-9, 8-11, 10-14, 13-18 (descans), 15-19, 16-24, 20-26, 23-27, 27-29 i 31-30. ÀRBITRES: O. Raluy i A.L. Sabroso (Espanya). Van excloure Heningman, Mackovsek, Duvnjak, Horvat i Musa. COMENTARI: Eslovènia es va emportar la medalla de bronze en el mundial després de vèncer per la mínima (31-30) Croàcia. Els eslovens van remuntar un partit en el que pràcticament sempre van anar per darrera en el marcador. Un gol de Mackovsek en l'últim minut els hi va donar la medalla de bronze.

L'actual campió mundial, França, mirarà de revalidar el títol i sumar el sisè en el seu palmarès contra una Noruega que mai s'havia classificat per a una final, que tenia com a millor resultat un sisè lloc i que està jugant aquest mundial gràcies a una invitació perquè no s'hi va poder classificar. La final entre francesos i noruecs té un precedent en aquest mateix campionat, ja que van coincidir en el mateix grup en la primera fase –França es va imposar per 31-28, en l'única derrota noruega en la competició.

El conjunt francès, capitanejat per Nikola Karabatic, ha complert el que d'ell s'esperava en el camí cap a la final, i ara davant la seva afició completament entregada per veure guanyar un nou mundial a casa haurà de certificar amb la victòria tot la seva feina. El conjunt noruec també ha complert contra els rivals que s'ha anat trobant pel camí, s'ha mostrat consistent i ha jugat amb velocitat i molt de dinamisme. Per accedir a la final, Noruega va tenir molt més desgast físic i mental que el conjunt francès. La semifinal contra Croàcia la va guanyar en la pròrroga, després ha tingut un dia menys de descans que els francesos, que no van patir contra Eslovènia en la semifinal que van jugar el dia abans.

En el mundial de Qatar de fa dos anys, França va guanyar el títol, i avui el vol revalidar i afegir-ne un altre al seu palmarès de cinc (1995, 2001, 2009, 2011 i 2015). L'any passat el conjunt francès només va ser cinquè en el campionat d'Europa, mentre que en els Jocs Olímpics de Rio va arribar a la final, però la va perdre contra Dinamarca.

Noruega no té un palmarès semblant al francès, ni de bon tros. De fet, la seva millor actuació en un mundial data de l'any 1958, en què va finalitzar en la sisena posició, mentre que en els dos darrers dels anys 2013 i 2015 ni tan sols s'hi va classificar. En aquest tampoc ho va aconseguir, però va ser convidat i ha arribat a la final. Els noruecs buscaran el seu primer títol, aconseguiran la seva primera medalla –ja sigui or o plata–, i també s'emportaran el seu millor resultat de la història. L'any passat, en l'europeu, Noruega va lluitar per la medalla de bronze i va acabar quart, i no va disputar els Jocs de Rio.